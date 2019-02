El colmo: clínica de Pemex sin medicinas

Alrededor de 20 trabajadores petroleros jubilados y activos, protestaron afuera de las instalaciones del hospital regional de Petróleos Mexicanos para exigir la entrega de medicamentos, ya que no hay en existencia para las diferentes enfermedades que se presentan.

El problema ya tiene varios años presentándose en cinco estados de la República Mexicana, pero en últimas fechas se ha agudizado, pese a contar con el sindicato de la sección 36 como en el caso del norte del país.

“Hay mucha gente enferma que no está tomando el medicamento, tanto enfermos del corazón, como enfermos con diferentes síntomas, es muy importante que ya no sigan muriendo compañeros, lo exigimos, nuestro contrato colectivo nos da el derecho, hemos trabajado toda la vida y no es posible que nos den la espalda”, dijo Gerardo David Herrera, trabajador activo de Pemex.

Se informó que se van a seguir reuniendo y exigiendo que les den una respuesta a los jubilados, por lo que van a continuar protestando.

“Nos hacen falta todos los medicamentos, no hay ni para dolor de cabeza, está vacío, es en todo el país y no dan ninguna explicación, es grave la situación porque hay mucha gente jubilados, viudas, huérfanos de los trabajadores que no les alcanza para comprar el medicamento”, recalcó.

Ayer martes por la tarde, los inconformes se apostaron en la entrada del hospital regional de Pemex, donde expusieron sus quejas y mostraron pancartas pidiendo la entrega de medicamentos.

GERARDO HERRERA. Trabajador activo de Pemex.