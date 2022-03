El cine gran entretenimiento

Lulli



La premisa de Lulli guarda ciertas similitudes con Lo Que Ellas Quieren (2000), mezclado con un toque de la serie Grey´s Anatomy.

La historia es simple, Lulli es una estudiante de medicina que tiene buenos instintos, pero que tiene un problema para escuchar a la gente alrededor, incluyendo a los pacientes y su novio.

Cuando un accidente la deja con el poder de escuchar los pensamientos de las personas que toca, aprende una valiosa lección sobre el poder de poner atención a los demás para ser una mejor profesionista y tener una relación más funcional.

Si bien la cinta brasileña, dirigida por César Rodrigues, no ofrece nada nuevo bajo el sol, tiene un elenco juvenil que tiene mucha presencia y carisma y que hacen que el resultado final sea efectivo.

Incluso la premisa podría haber funcionado como serie de televisión, ya que los conflictos de los compañeros de trabajo ayudados por el poder de Lulli hubieran podido servir para un show al estilo de Zoey´s Extraordinary Playlist.

A final de cuentas nos permite ver un producto brasileño juvenil de los que antes no teníamos acceso y que gracias al streaming nos muestra caras nuevas.

Quédate cerca es para ti

Si te gustan las series policiacas de suspenso, inteligentes, que empiezan y terminan en una sola temporada y que te dan ganas de ver en una sola noche, Quédate Cerca es para ti.

Basada en la novela "Stay Close" de Harlan Coben y producida por él mismo, la trama se ubica en un pueblo de Inglaterra y se centra en Megan, una madre trabajadora, con tres hijos y que está a punto de casarse con su pareja, padre de los chicos, con quien ha vivido cerca de 17 años en unión libre.

Pero ella tiene un pasado que ha mantenido en secreto, pero que ahora la vuelve a reunir con un antiguo enamorado, una amiga y un policía, mientras a su alrededor ocurren una serie de asesinatos inexplicables.

Coben es un maestro del thriller y tiene una manera muy inteligente de desarrollar a los personajes y situaciones e ir tejiendo la trama, administrando la información para sorprender hasta en el último minuto de su relato y sin dejar cabos sueltos.

La serie está muy bien producida en lo técnico y en lo artístico, principalmente en la fotografía y la edición para incrementar el impacto, sobre todo al final de cada episodio.





A él no le gustas tanto

Inspirada por el libro "He´s Just Not That Into You: The No-Excuses Truth to Understanding Guys", de Greg Behrendt y Liz Tuccillo, la cinta sigue a una docena de personajes en sus problemas de relaciones personales.

Lo más interesante de la cinta es el elenco de figuras, aunque la mayoría de los conflictos amorosos son bastante simples. La mejor historia es la de Ginnifer Goodwin que habla sobre como se lee el lenguaje de manera diferente entre los hombres y las mujeres. Funciona perfecto para los fans del género y de sus estrellas.