‘El Chore’, un sobreviviente de las calles

Es muy difícil la vida que llevan los niños de la calle, infantes que deben trabajar para poder solventar sus gastos diarios, muchas de las veces no comen, y otras tantas, entran sin querer en el mundo de las adicciones, por tal motivo son obligados por las circunstancias a cometer delitos, asimismo fue el caso del señor Santos Quintero Martínez de “El Chore” de 43 años de edad que su infancia la vivió como un niño de la calle.

Por motivos que no recuerda, cuando tenía 7 años de edad, su padre lo corrió de la casa, y empezó a vagar por las calles de Río Bravo en busca de cariño, alimento, algún sustento, pero le fue imposible, es entonces cuando conoce a mis chicos que no tenían hogar a quienes apreció como a una familia, pero estos no eran buena influencia, pronto lo llevaron por el mundo de las drogas, trabajando en lo que encontraba, ya siendo limpiando parabrisas en los semáforos, haciendo piruetas o lavando carros, para un niño de esa edad, son tareas difíciles, más cuando ya le dolía el estómago por el hambre que tenía. A causa de la vida que llevaba y por hambre, empezó a robar, hasta llegar al penal de Reynosa en el año de 1994, estuvo 6 meses ahí.

Sale y se enamora de quien ahora es su mujer y deja las drogas, consigue un trabajo en una taquería, pronto llegan los hijos, tiene 5 hijos, pero después de un tiempo por cuestiones ajenas a él, deja su trabajo, triste busca actividades que hacer, pero no sabe otra cosas más que hacer tacos. Así que recordando lo que vivió en el pasado, sabiendo que no quiere eso para sus hijos y esposa, inicia su propia taquería, “Taquería El Chore” tarea que miraba lejana, más no imposible.

Fue entonces que a base de mucho esfuerzo, algunos préstamos y gracias a algunos clientes que al ver el entusiasmo que tenía por emprender su negocio, le apoyaron regalándole un asador, sillas, mesas, hasta un tanque de gas. Ya son 5 años desde que inició con esta taquería

Su orgullo más grande es que de haber sido un niño de la calle, ahora tiene una linda familia a la cual le provee abrigo, cariño, sustento, de igual manera les ha ofrecido un hogar donde vivir, porque no quiere que ellos sufran como el sufrió, pasando fríos y hambre, durmiendo en las calles y plazas.

A El Chore, le da mucha tristeza ver a los niños que sufren en las calles, no se explica porque las autoridades no les da seguimiento a cada uno de los casos que hay en la ciudad, son muchos niños a los que vemos trabajando, tratando de sobrevivir, dice “Yo soy un ejemplo de que se puede salir adelante a pesar de las malas circunstancias, espero muy pronto las autoridades volteen a ver a estos niños de la calle, porque un niño no debería trabajar, sino simplemente disfrutar su infancia”.

Santos Quintero Martínez salió adelante a pesar de las malas circunstancias.