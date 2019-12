"El Chapo" es visitado por hijas en Navidad

Ciudad de México.

Joaquín "El Chapo" Guzmán, preso en una cárcel de máxima seguridad en Florence, Colorado, recibió la visita de sus hijas en Navidad, reportan medios locales.

Telemundo indica que Emalí Guadalupe y María Joaquina visitaron a su padre en la prisión de máxima seguridad conocida como "El Alcatraz de las Rocosas", donde el capo cumple una condena a cadena perpetua más 30 años.

Mariel Colón, abogada de "El Chapo", confirmó la reunión y explicó que Guzmán Loera no pudo tener contacto físico con las menores de edad.

Sin embargo, "para cualquier padre el poder ver a sus hijas le da un aire de positivismo, de alegría", declaró.

Emma Coronel, mamá de las gemelas, "no está autorizada por el gobierno de EU para comunicarse con su esposo", recuerda el medio. "No puede haber ningún tipo de contacto", dice Colón: "No va a poder tener ningún tipo de contacto, ya sea por llamada, o en persona con el señor Guzmán".

"El Chapo" fue declarado culpable de 10 delitos relacionados con el narcotráfico. Telemundo recuerda que para 2020 se espera un proceso de apelación y la defensa del capo espera que el proceso sea justo.