El caso de Jarlan Barrera y los Tigres se alarga cada día más

El jugador desconoció a Alessandro Monfrecola, quien fungió como intermediario en una negociación con Tigres, tras publicar en su cuenta de Twitter que sus únicos representantes son José Velasco y Kormac Valdebenito.

Monfrecola señaló que el colombiano debe reportarse con los felinos, pues hay una firma, misma que lo acredita a él y Miguel Guerrero como sus representantes.



"No cambia nada, ellos no son sus representantes (Velasco y Valdebenito), los señores se llevaron los 150 mil dólares de Rosario (Central), ahorita tienen que tener el dinero, por eso está diciendo eso, más los representantes somos Guerrero y yo, (está) en los papeles firmados por el futbolista", expresó.



"El futbolista es de Tigres y el representante somos Guerrero y yo. El futbolista está hablando porque sabe que tiene que dar atrás a los 150 mil dólares del Rosario Central y no sabe cómo hacerle, ése es sólo el problema".



Barrera firmó con Tigres en agosto y su contrato arranca el 1 de enero, pero posteriormente firmó otro vínculo con Rosario Central, de Argentina, lo que ha causado un problema.



El asunto parecía arreglarse en favor de Tigres, pero lo publicado por el futbolista abrió un nuevo capítulo en la novela.



Guerrero se encuentra en Colombia y se espera que en los próximos días hable con el jugador para aclarar el asunto.