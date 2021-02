El Casino Montecarlo en Reynosa

A finales del período de la “Ley Seca” o “Prohibición” del consumo de bebidas alcohólicas en los Estados Unidos, Reynosa despierta del letargo provincial al transformarse en un bullicioso centro turístico internacional entre 1926 y 1933. En el momento que se elevó de villa a ciudad a principios de 1927, proliferan los casinos, cabarets, casas de juego, restaurants y todo tipo de diversión en este punto fronterizo. La industria turística no desaparece del todo con el fin de la prohibición; permanece perseverante para entrar en jauja en la década de 1940. La razón no era la misma, esta vez el escenario económico provenía del conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial. Esta nueva situación no permitía las máquinas de monedas de “nickel” ni otros juegos de azar de la época de la prohibición.