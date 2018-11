El Cártel de Sinaloa redefine liderazgo

CULIACÁN.

De acuerdo con el General Fermín Hernández Montealegre, Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el juicio que el capo enfrentará en Estados Unidos no afectará dentro de la estructura del cártel que lideraba.

"Cuando se le detiene y se le extradita se dieron los eventos para reposicionar líderes. El Cártel de Sinaloa se caracteriza por no tener un organigrama vertical, tiene un organigrama horizontal", señaló el también ex titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información de la PGR.



"Y eso ha permitido que los lugares que tiene que sucederse se dé sin tanta violencia como en otras entidades, por ejemplo en Tamaulipas, donde todavía la guerra sigue, por la sucesión de liderazgos".



Desde 2017 a octubre de 2018, establece la Fiscalía General de Sinaloa, suman 2 mil 37 asesinatos en Sinaloa y 8 de cada 10 de esos casos están catalogados como muertes por rivalidad delincuencial, según datos obtenidos por transparencia.



El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indica que en Sinaloa suman 2 mil 13 desapariciones desde enero de 2017 a septiembre de 2018.



Ese tiempo es casi el mismo en que ha permanecido "El Chapo" Guzmán en Estados Unidos y en que el Cártel de Sinaloa se ha modificado en su estructura, según Hernández Montealegre, con distintos mandos.



Detalló que esos liderazgos son Aureliano Guzmán Loera, hermano de "El Chapo"; Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijos del capo; e Ismael "El Mayo" Zambada, considerado por el Secretario de Seguridad como el líder regional de la organización delictiva.



"Aquí ya se establecieron que existe pugna entre dos o tres grupos, entre ellos, eso es lo que ha ocasionado los últimos eventos en Sinaloa, pero que vaya a haber un repunte de violencia por el resultado del juicio no lo creemos, ya están dados los liderazgos de manera horizontal", indicó el funcionario.



"Están visibles, están repartidos las partes de los grupos de los Beltrán Leyva, los hijos de esta persona (Guzmán), el hermano, el líder a nivel regional que es el 'Mayo Zambada' esos liderazgos están determinados ya y seguramente ellos determinaron ya sus áreas geográficas que han de dominar".



La reestructuración del cártel provocó un incremento de violencia en Sinaloa, que anualmente, desde 2015, tenía una tendencia a la baja en los delitos de homicidio doloso; sin embargo, también ocasionó un cambio en la actividad primordial para su sostenimiento.



"A nivel nacional cada cártel tiene su actividad preponderante. El Cártel de Sinaloa, desde hace tiempo, la principal droga que se traficaba era la mariguana", describió.



"Posteriormente vino la cocaína, luego las sintéticas, ahora se está incorporando a este tipo de contrabando el fentanilo, que es una droga muy poderosa y la organización que tiene ese tipo de tráfico es aquí el Cártel de Sinaloa, independientemente de otras, pero el Cártel de Sinaloa tiene la fortaleza de traficar ese tipo de drogas".



Datos de la Secretaría de la Defensa Nacional establecen que en Sinaloa se produce la mayor cantidad de químicos para la producción de fentanilo, no así de decomisos sobre el producto terminado, debido a que esos lo encabezan la Ciudad de México, Jalisco y Sonora.