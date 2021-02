El carnaval, su debilidad

A Romario no se le podía decir que no.

Fue un crack indiscutible en la cancha, capaz de ganar solo los partidos, por lo que varios entrenadores cedieron a sus peticiones de fiesta.

Nunca ocultó su debilidad por la diversión y a su manera logró asistir a los carnavales tradicionales de Brasil.

En su deseo por igualar a su compatriota Pelé, se empeñó en marcar más de mil goles en su carrera. Lo consiguió a los 41 años.

AHÍ SE VEN

"Un día Romario me preguntó si podía ir al carnaval de Río de Janeiro. Le dije: ´Si marcas 2 goles en el partido, tendrás 2 días de descanso extras´. El día del partido ante Osasuna marcó un doblete antes del minuto 20, vino y me pidió el cambio: ´Mi avión se va en una hora´. Tuve que cumplir", contó el holandés Johan Cruyff.

Finalmente el brasileño tardó más días en reportar a los entrenamientos del Barcelona.

"El mister me dio permiso para irme de vacaciones a Brasil, pero no me dijo cuándo debía volver", se justificó.

´A TOMAR POR CU...´

"Después del Mundial de 1994, Cruyff me dio un mes de descanso. Cuando volví, los jugadores (Barcelona) querían hablar conmigo. Me dijeron un montón de barbaridades. Yo les dije: ´usted, usted y usted quedaron eliminados en la primera fase. Usted (Koeman) fue eliminado por mí; usted (Laudrup) ni participó; Bulgaria (Stoichkov) quedó fuera. Ustedes perdieron, ¿y el niño soy yo?. La verdad, pensé que esta iba a ser una reunión de bienvenida y de felicitaciones. Ahora ya tienen su respuesta, vayan a tomar por cul...", les dijo.

LIMPIA MIS TENIS

Una de las duplas de ensueño en la historia del futbol mundial fue la que conformaron en la Selección de Brasil los delanteros Romario y Ronaldo. Sin embargo, en sus comienzos "El Fenómeno" recibió un singular trato por parte del experimentado "Baixinho".

"Romario fue increíble conmigo. Me pidió que le hiciera café dos de cada tres. Después de entrenar me daba sus zapatos para limpiar. Y todo frente a todos, por supuesto", declaró Ronaldo. Ambos fueron campeones del mundo en Estados Unidos 1994, aunque Ronaldo no jugó ni un minuto.

¿CUÁL CRUDA?

Jugando en el Flamengo se fue un viernes por la noche al Carnaval de Juiz de Fora a pesar de tener un partido en menos de 48 horas. El sábado regresó a Río de Janeiro.

Su equipo se enteró de la escapada y el entrenador furioso les dijo: ´¡Romario no jugará, ni siquiera entrenará. No se concentró ni durmió aquí, eso es una falta de respeto!´.

Después llegó el astro con una tranquilidad pasmosa. ´¿Vas a jugar?´, le preguntaron. ´¿Estás loco, eh? Si me vine del carnaval, por supuesto que quiero jugar", les respondió Romario.