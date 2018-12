El "Canelo" llega a Nueva York para pelea con Fielding

La madrugada de este martes, (3:30 hora local) Saúl "Canelo" Álvarez llegó al corazón de esta ciudad en la que peleará por primera vez el próximo sábado en el Madison Square Garden contra Rocky Fielding.

Sin un rostro afilado por la necesidad de bajar de peso, el boxeador mexicano tiene un par de cortadas debajo del ojo derecho que explicó no serán problema para el sábado y que fueron producto del intenso entrenamiento que realizó en su campamento de San Diego.

"Gajes del oficio, es normal, es parte de, todo bien en orden, señal de que hicimos un buen entrenamiento, venimos listos para esto y contentos", comentó el Canelo

El "Canelo" señaló que el combate contra el boxeador británico cuenta con elementos que lo harán muy parejo a pesar de que en las apuestas el mexicano es favorito 8-1.

"No es secreto que me voy meter a la zona de confort de él (peso y estatura), es una ventaja para él en ese sentido, pero tampoco es secreto que soy mejor que él, entonces eso empareja la pelea y eso hace una pelea competitiva y estamos listos para este reto", comentó el "Canelo".

Con una chamarra blanca a las rodillas y un gorro estilo Rocky para combatir el frío (1 grado centígrado), el boxeador mejor pagado del momento (365mdd por 11 combates), precisó que el no tener que bajar de peso lo ayudó para realiza un entrenamiento con fuerza.

"El frío es parte del oficio. Todo normal y en orden. Hice un buen entrenamiento, estamos listos. Trabajé sobre el rival y no el peso, somos fuerte y trabajamos para el rival y el estilo".

Álvarez es campeón mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y retará a Fielding por el cinturón supermediano de la AMB a pesar de ser que el británico es casi 10 centímetro más alto y con mayor alcance.

En su vigésima pelea en Estados Unidos, Saúl Álvarez actuare en el Madison Square Garden, inmueble en el que se consagraron grandes de la historia como Muhammad Ali.

"Me siento muy contento, hacer historia aquí en Nueva York, es mi primera pelea, me siento muy contento porque para mí era un sueño pelear aquí en el Madison y el sábado se me hará realidad, contento y con mucha motivación como siempre".