El cáncer no lo detiene

Ciudad de México

Guillermo del Bosque no pretende parar. El productor comenzó el año retomando sus actividades después de haber sido diagnosticado con cáncer. Comentó que el 2017 fue un año que permitió seguir viviendo. “Por algo pasan las cosas”, dice.

Con la edición de los premios TvyNovelas de este año, el productor también se irá a Rusia a hacer la parte de comedia para el mundial y la nueva temporada de “Nosotros los guapos”.

SIGUE EN TRATAMIENTO

Sin la declaración de remisión, Del Bosque ya terminó la parte de las quimioterapias. “Ha sido un proceso largo de seis meses de tratamientos, pero fue un año desde que empecé a notar cosas extrañas y con ello, a consultar doctores hasta saber lo que tenía, pero al final ya terminé los tratamientos, que fueron 12”, dijo.

Explicó que ya sólo está en espera de hacerse un último estudio para saber la condición real de su enfermedad. “Hace algún tiempo hubo un estudio que arrojó una disminución y eso me impulsó mucho. Estoy seguro que con los tratamientos que se pusieron después, todo estará bien”.

NO DEJÓ DE TRABAJAR

Confesó que nunca dejó de tener juntas con miembros de su equipo de trabajo, que avanzó en guiones para otros proyectos y que nunca dejó de mantenerse activo tanto profesional como personalmente.

“Fue difícil y aunque muchos me dicen que no me veo tan mal, es obvio que me ha pegado, porque son pesados los tratamientos y hay que tener fuerza y cariño, yo tengo tres personitas que son el motor para mi vida”, comentó.

Con sus hijos trató de que la enfermedad fuera lo menos presente, para ellos sólo estaba la versión de que “papi estaba enfermo y que saldrían adelante”. “Con ellos nunca usé una palabra tan fuerte como cáncer”.