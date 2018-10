NOTICIAS RELACIONADAS Tiene Tamaulipas 2 centros oncológicos, pocos lo saben

Gloria Rocha acudía todos los días al zumba, realizaba ejercicio y se alimentaba bien, pero eso no fue suficiente: el cáncer llegó a su vida.

Cuando se detectó una anomalía en su seno, acudió al doctor, después de la exploración y la mastografía, le dieron la notica, tenía cáncer.

"Yo soy instructora de zumba y cuando yo supe, que me dijo el doctor es que es cáncer y me fui para atrás", dijo.

Con apenas 54 años de edad, lo primero que pensó fue en su familia, sus hijos y sus nietos, quería vivir para verlos crecer.

"Imagínense siempre estoy trabajando, esforzándome en mi trabajo y cuidándome y de repente, tienes cáncer, ¿pero cómo? Si yo me cuido, de verdad es muy difícil esto, es difícil tener esta enfermedad y más que nada costosa, pero salí adelante y yo agradezco a Dios y a mi familia y mis amigos", expresó con las lagrimas a punto de salir.

Tras ocho quimioterapias, logró ganar la batalla contra la terrible enfermedad, siempre con el apoyo de su familia y sus amistades, que no la dejaron sola y siempre la animaron a seguir.

"El cáncer fue encapsulado, yo fui atendida por el doctor Marco Antonio Calzada, el me dio mucha fuerza y me ayudó a salir adelante, el me dijo sabes que, no te preocupes es encapsulado y estas a tiempo y eso me ayudó a salir adelante", explicó.

Después de haber vencido al cáncer, pide a las mujeres y hombres, que se exploren, que vigilen su cuerpo, ya que el cáncer es curable si se detecta a tiempo.

"Yo les pido que se exploren, hombres, mujeres, explórense a tiempo porque esto es muy difícil, costoso y pues aquí estoy gracias a Dios, con un pie por delante", finalizó.

De acuerdo a la OMS

>Cada año se producen 1,38 millones de nuevos casos y 458 000 muertes por cáncer de mama.

>Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuficientes, por lo que la detección precoz sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad.

>Cuando se detecta precozmente, se establece un diagnóstico adecuado y se dispone de tratamiento, las posibilidades de curación son elevadas, en cambio, cuando se detecta tardíamente es raro que se pueda ofrecer un tratamiento curativo.

>El cáncer de mama es el más común entre las mujeres en todo el mundo, pues representa el 16% de todos los cánceres femeninos.

>Se conocen los riesgos del cáncer de mama, sin embargo en la mayoría de las mujeres afectadas no es posible identificar factores de riesgo específicos, los antecedentes familiares de cáncer de mama multiplican el riesgo por dos o tres.

