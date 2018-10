El cáncer despierta espíritu combativo. Guerreras en Rosa, en lucha permanente

Brownsville, Tx.- La vida las puso a prueba, despertando su espíritu combativo, hoy simplemente son más fuertes, se han convertido en sobrevivientes, que se han llamado Guerreras en Rosa.

En el marco del mes de la prevención contra el cáncer de mama, tres mujeres abren su corazón para seguir de pie en una lucha y para apoyar a mujeres desde este grupo de auto ayuda a nuevas víctimas de cáncer.

Sus fuertes testimonios dan muestra de su fortaleza y amor a la vida, a sus familias y apego a su grandiosa fé.

Claudia, Blanca y Rosario son tres fuertes mujeres que han vivido esta enfermedad de diferente manera y hoy son testimonio que se puede vencer tan terrible enfermedad, alzando la bandera de la prevención en las mujeres.

Claudia Lozano, es sobreviviente de cáncer de seno y pertenece al grupo de apoyo Guerreras en Rosa, junto con otras mujeres sobrevivientes buscan sensibilizar a las personas sobre este tipo de enfermedad, y brindar apoyo a aquellas que lo están viviendo.

A tres años que le diagnosticaron el cáncer pudo vencer la enfermedad y fortaleció la unión con sus hijos menores, que tomaron responsabilidades a corta edad para respaldar a su madre, que vivió duros momentos con una separación de su conyugue.

Con una sonrisa de agradecimiento a Dios y a sus hijos, narró lo difícil que puede ser afrontar una enfermedad, pero el amor por sus hijos y una gran fé le dan la fuerza para ayudar a otras mujeres.

Mientras acudía a sus quimioterapias, conoció a otras mujeres que pasaban por lo mismo, que estaban viviendo el mismo proceso, y compartiendo experiencias, anécdotas y consejos, decidieron formar un grupo, el cual, además de ayudarse entre sí, ayudaría a otras personas que comenzaran a pasar por lo mismo", expresó.

Así nace ´Guerreras en Rosa", y hoy sumamos 16 miembros, dos de ellas ya perdieron la batalla y otras dos se encuentran actualmente en tratamiento.

Amor. El cariño de sus familias y la fe lograron permitir un nuevo testimonio de vida.

El mal. Guerreras en Rosa es un grupo sin fines de lucro que busca brindar apoyo y compartir experiencias a otras personas.

El mal. Guerreras en Rosa es un grupo sin fines de lucro que busca brindar apoyo y compartir experiencias a otras personas.

-

NO TIENE EDAD

Casos de mujeres que no reúnen un perfil, ni la edad, ni una carga genética también han sido tocadas por esta enfermedad.

Blanca Vázquez, miembro de Guerreras en Rosa, recuerda que fue en 2015 cuando una bolita en su seno, cambió su percepción de la vida.

"Yo tenía 36 años, nunca me había hecho un mamograma, y luego de hacerme una biopsia me diagnosticaron el cáncer. Eso me devastó. Aun recuerdo que fue un 24 de diciembre", dijo Vázquez, "ese fue mi regalo de Navidad, recordando ese momento asomándose lágrimas en sus ojos".

"Son momentos difíciles, yo tome una decisión drástica decidí quitar mi seno, lo único que quieres es vivir, lo demás no te importa", dijo Vázquez, quien es una de las integrantes del grupo más jóvenes.

De acuerdo a recientes estadísticas en 2015, el año más reciente se dieron a conocer 242 mil 476 casos nuevos de cáncer de mama femenino y 41 mil 523 mujeres murieron en Estados Unidos.

Por cada 100 mil mujeres, 125 nuevos casos de cáncer de mama fueron reportados y 20 murieron.

-

OBJETIVO

Desde su inicio en 2013, Guerreras en Rosa ha buscado brindar apoyo a otras personas en la misma condición, incluso a sus familias para que sepan cómo tratar con una persona con cáncer.

Rosario Loera, desde hace cinco años es miembro de Guerreras en Rosa, y sabe lo importante que es un abrazo y una palabra de aliento, de quien ha vivido de cerca el cáncer.

"Nos gusta que nos den ánimos", dijo. "Mi consejo a quienes están pasando por este proceso es que no se desesperen, que tengan paciencia mientras están bajo tratamiento, no es sencillo, es duro va a pasar", aseguró.

Las quimioterapia y radiaciones no son un tratamiento fácil, pero enfrentando la enfermedad con apoyo es más sencillo.

Rosario recordó que fue diagnosticada con cáncer de mama luego de acudir a una revisión de rutina con su médico.

"Cada año me realizaba mis estudios, pero pensaba que nunca me iba a pasar, ya que no tenía antecedentes de esta enfermedad y no había señales para poder tenerlo. Amamanté a mis hijos, me autoexploraba y eso me hacía pensar que no lo iba a tener", dijo Loera.

Pero, en 2013, luego de hacerme el mamograma de rutina, me dijeron que me habían detectado un tumor atrás del seno, y era cáncer, dijo Loera, a quien se lo detectaron de manera temprana y salvó su seno, luego de someterse a 16 quimioterapias y 30 radiaciones.

De acuerdo con la Asociación Americana del Cáncer, este se detecta debido al surgimiento de síntomas, pero muchas mujeres que ya tienen al enemigo oculto en sus pechos, no presentan síntomas, por esta razón es muy importante hacerse las pruebas de detección programadas.