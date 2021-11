El campeón, más que vivo

Yoshimar Yotún, mediocampista de Cruz Azul, aseguró que La Máquina superará el Repechaje, el domingo ante Rayados, y luego tiene todo para repetir el título de la Liga MX.

"Aquí, aquí está el campeón, obviamente no fue el torneo que esperábamos, pero el campeón está aquí, el campeón seguimos siendo nosotros y lo vamos a hacer hasta que haya otro campeón, obviamente nosotros vamos a ir por el campeonato", lanzó Yotún.

"Y tratar de que ese Repechaje sea nuestro y ya ir avanzando paso a paso, partido tras partido, y tratar de llegar a la Final, y la Final tratar de ganarla, el campeón sigue aquí, el campeón está metido en lo que es el Repechaje".

La Máquina nunca pudo estar entre los mejores 4 y cerró la Fase Regular con una derrota, 4-3 ante Pumas, pero Yotún consideró que al ser los monarcas ellos son los favoritos al título.

"Somos un equipo que ha ido evolucionando poco a poco, pero vamos a ir paso a paso, obviamente como equipo grande tenemos la responsabilidad de siempre llegar a las Finales, de siempre ganar trofeos y en el papel somos los favoritos para poder conseguirlo, somos el actual campeón", apuntó.

"Pero una vez que nos metamos a la Liguilla, es una Liguilla que tenemos que trabajarla bien, ya no hay favoritismo, de nada sirve meterte entre los 4 si al final no vas a conseguir lo que se quiere, la Liguilla siempre es algo aparte".

El también seleccionado peruano pidió que los celestes conserven la concentración hasta el último suspiro del compromiso, tras haber empatado en 8 de sus 17 compromisos.

"Nos han costado mucho los últimos minutos en los partidos, que nos han empatado, puede ser por mucho partido encima", agregó.

Confía Rafael Baca en superar la Repesca

Rafael Baca, mediocampista de Cruz Azul, dejó en claro que La Máquina tiene todo para refrendar el título, pese a que encarará el Repechaje ante Rayados tras aportar a 8 futbolistas en Selecciones.

"Es bueno que haya tantos elementos de Cruz Azul en Selección, eso significa que están haciendo bien las cosas, nunca me ha gustado poner excusas, se tiene que trabajar con lo que tiene", explicó Baca.

"El partido se está preparando sí con los elementos de Selección, pero más enfocados con lo que podemos hacer nosotros, tenemos calidad y podemos defender el título, sabemos de lo que somos capaces ante Rayados".

El mediocampista reconoció que hará falta la afición para el cotejo de Repechaje, tras el veto de partido que recibió el Estadio Azteca debido al grito homofóbico.

"Es de mucha importancia la afición, al final del día creo que ellos son el empuje cuando el equipo ocupa ayuda externa, de empujarnos, de alentarnos", apuntó.

"Tenemos que ocuparnos, sería muy lamentable quedar fuera y que la afición no pudiera estar ahí con nosotros, es la última bala para seguir con esta ilusión que tenemos del bicampeonato".

Desea Reynoso evitar golpe

Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul, no quiere caer en el Repechaje y desea aprovechar el choque ante Rayados para cobrar revancha.

La Máquina cayó ante el Monterrey en Semifinales de la Concacaf Liga de Campeones.

"Sería un golpe muy duro, no nos ponemos en ese escenario, ha sido un torneo irregular, con más cosas malas que buenas, si la Liguilla siguiera normal estaríamos clasificados, el campeón que repite en Liguilla siempre es séptimo, octavo. Nos agarra en un momento de construcción y es una revancha para todos y para reinventarnos y poder tener ese pase a Cuartos", explicó el timonel peruano ayer.

El timonel cementero reveló que hay dolor tras caer ante Pumas en el último cotejo de Fase Regular, pero el horizonte luce prometedor.

´De no avanzar sería un fracaso´

Si Cruz Azul se queda en el Repechaje del Grita México A21 sería un fracaso, aseguró el defensa celeste, Alexis Peña.

La Máquina recibe este domingo a Rayados, en la búsqueda de un boleto a la Liguilla.

"Todos tenemos el mismo objetivo que es avanzar y el no hacerlo para mí sería un fracaso", explicó Peña este jueves en conferencia.

"Fue un torneo bastante irregular, por una u otra cosa, el torneo se queda atrás y ahora está en nosotros en poder avanzar a los Cuartos y es por lo que vamos a morir en la raya"

El conjunto cementero se encuentra con unos Rayados que le eliminaron en Semifinales de la Concacaf Liga de Campeones, el 16 de septiembre pasado.

"Sin duda es una oportunidad de revancha pero independientemente de eso tenemos en la cabeza el bicampeonato y Monterrey es el primer rival", apuntó Peña.

"Es una oportunidad de revancha, no pudimos pasar directo, ellos dependen de nosotros y está en nosotros seguir avanzando".

El central reconoció que desea mantenerse en La Máquina, toda vez que este diciembre se termina su préstamo desde Chivas.

"Creo que tengo la incertidumbre pero hoy en día no estoy pensando en eso, estoy entregado en Cruz Azul y mi cabeza está en avanzar a Cuartos, me gustaría quedarme y hay interés por lo que me han pedido un poco de paciencia", agregó.