El calvario de don Óscar

Bajo el águila que cobija a una mujer y su hijo, símbolo del Instituto Mexicano del Seguro Social; don Óscar Alberto Calvillo Lozano, trata de sostenerse con una muleta, la preocupación lo agobia al no poder trabajar y no poder obtener su pensión por invalidez.

Al mes el pie izquierdo comenzó a afectarse a un más, por lo que acudió otra vez al 270 y al ver la situación le informaron que necesitaba urgentemente cirugía, posterior tuvo una bacteria en el pie, y así pasó el tiempo tras seis operaciones.

"Es una negligencia médica por la que yo pasé, por ellos, no por lo que traía, si no porque me dijeron que no estaba tan afectado y aparte la primera cirugía me la hizo una doctora y me la hizo mal, y otra operación, y luego me abrieron y rechazó el fierro, y otra vez a quitarlos", dijo.

Don Oscar, de 66 años de edad, narró que el último doctor lo atendió le ofreció una buena atención y le retiró los fierros, y por fin comenzó a cicatrizar, por lo que comenzó el otro víacrucis, el burocrático para poder obtener su pensión.

"Yo ya le había dicho al doctor, mejor mocheme el pie porque ya no podía", recuerda el afiliado al IMSS.

El ciudadano quien trabajaba en una maquiladora, comentó que ahora enfrenta al aparato burocrático y al acudir para solicitar su pensión, se la negaron y ahora lo traen vuelta y vuelta, siendo que no puede caminar ni trabajar.

"Ahora me dicen que tengo otro número, me salen con que ya me lo dieron, y que no alcanzó a cotizar y me piden papeles, que saque acta de nacimiento nueva, puras vueltas y vueltas", expresó.

Y argumentó:

"Que me ayuden para tener mi pensión, no puedo trabajar, que hago, y además fue una negligencia en la que me metieron porque me trajeron vuelta y vuelta y no me atendieron como debió ser".

Don Oscar, ahora usa una bota de plástico y una muleta, para poder trasladarse de un lado a otro, en transporte público, para poder obtener su pensión por la que lucha.

"Ya no quedé bien, seis operaciones, válgame, yo le decía a los doctores que si estaban jugando con mi pie, me miraban y me decían le voy hacer otra operación, al grado que me mocharon hueso de mi pie", finalizó.

Son dos años de luchar para mejorar la salud de su pie izquierdo, ahora además lucha por obtener su pensión ya que no puede trabajar.

Don Oscar acudió ayer lunes otra vez al IMSS, pero se topó con que le piden más documentos.

Muestra el paciente las fotos de como tuvo el pie y así pasó el tiempo tras seis operaciones.