"El burro" Van Rankin comparte foto antigua con Luis Miguel

Ahora se volvieron tendencia en redes sociales por la última fotografía que Jorge compartió, donde se les ve a ambos en la cancha de un partido de fútbol, mientras sostienen una conversación.

"Que gran foto me acabo de encontrar. En el (estadio) Azteca con Luis Miguel hace ya 25 años", escribió Van Rankin en la publicación que ya tiene más de 13 mil reacciones.

Aunque muchos de sus seguidores agradecieron que compartiera un recuerdo más cono "El Sol", también bromearon con que Luismi le dejará de hablar otros 20 años por haber publicado dicha imagen.

"Te va dejar de hablar otros 25 años jajaja". "A ver si no se enoja de que también subas esta foto". "Otros 25 años sin hablarte por esa foto", se lee entre los comentarios.

Dos grandes separaciones

Hace cinco meses, "El burro" contó detalles durante una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, donde platicó sobre las peleas que los separaron.

Según relató, fue a través del programa de radio que tuvo con Esteban Arce a principios de los 90 que decidieron hacerle una broma a José Pérez, el asistente personal de Luis Miguel, pero al descubrirlos "El sol" se enojó y tuvieron una discusión que desencadenó 22 años de enemistad.

"Nos cachó José Pérez entonces en la tarde suena mi celular y me dice José Pérez, 'te va a hablar el señor' y Luis Miguel me puso una gritoneada de terror, me dijo que mis pinches bromas y que no mezclara la amistad, yo me encabrone y le colgué", recordó Van Rankin.

"Le hablé un 16 de abril, por su cumpleaños, no me contestó y pasaron 22 años", agregó.

Finalmente mientras Miguel Alemán participaba en la filmación de la serie de Luis Miguel, organizó el reencuentro entre "El burro" y el intérprete de "La incondicional", pero esto duró sólo un año antes de que se volvieran a distanciar.

"Llegué a Acapulco y el reencuentro con él me dio muchisímo gusto y lo veo venir así como a 20 metros, era de noche y venía de negro, guapo, ya sabes, pinche Micky y entonces yo estaba entre medio nervioso y veo que se empieza a reír y le digo 'eres una mierda' y se empieza a reír y un pinche abrazo sincero y de ahí fue un año entero de vernos seguido, fuimos a sus conciertos, a comer, conoció a mi pareja".

Una exposición pública fue lo que los separó de nuevo, como están actualmente y es que durante uno de los conciertos de Luis Miguel, la esposa de Jorge, Magda Bleizeffer se tomó una foto con él que después publicó en redes sociales, lo que al parecer molestó al cantante.

"Jamás le había pedido una foto y le dije '¿una foto no?' y saliendo de ahí Magda me pregunta ¿la puedo subir? y le dije pues súbela... y se armó un pedo y de ahí otra vez no. Me hablaron de la oficina de Luis Miguel que la bajara y la bajé".

Aunque ahora Van Rankin asegura que lo recuerda con cariño e incluso lo extraña, afirmó que comprendió que su amistad ya no volvería a ser la de antes, sin embargo, él sigue publicando recuerdos junto al Micky.