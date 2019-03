´El Buki´ los vuelve a juntar

Ciudad de México.

Marco Antonio Solís ofreció ayer un concierto en el Foro Sol en el que varios famosos participaron con él interpretando alguno de sus temas, entre ellos Lucero y Manuel Mijares.

A través de un video compartido en Instagram, previo al show "El Buki" aparece con ambos cantantes y bromea al decir que "los volvió a juntar", desatando la risa de la expareja.

"No digan que no los uní", expresó; y mientras Mijares reaccionó un tanto nervioso al decir: "No hagan eso", Lucerito bromeó al expresar que Mijares era su maestro de canto.

"La verdad es que es mi maestro de canto, no podía faltar, le dije que me echara la mano", dijo.

Usuarios en redes sociales aplaudieron la relación que mantienen Lucero y Mijares tras haber estado casados durante 13 años.

El show incluirá, además, la participación de las dos hijas de Solís, Alison y María, quienes lo acompañaron con la canción "Un sueño hecho realidad" en la presentación que el mexicano tuvo en el Festival de Viña del Mar el mes pasado.