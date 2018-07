El bueno para la Selección Mexicana es Tuca: Israel Jiménez

Israel Jiménez no tiene dudas, el bueno para tomar las riendas de la Selección Mexicana de Futbol es Ricardo Ferretti.

El lateral derecho del cuadro felino habló sobre la capacidad del director técnico felino y lo consideró como el indicado para ir al Tricolor en caso de que se confirme la salida de Juan Carlos Osorio.

"Sí, yo creo que sí, el es un técnico que es capaz, que es un entrenador que te enseña, que tiene mucha experiencia, que tiene muchos años aquí en Primera División y creo que es el indicado para dirigir la Selección, pero bueno, ya eso cosa de él y de la directiva, lo que ellos quieran hacer", expresó el medallista olímpico en Londres 2012.

"Pero bueno, en mi opinión sí es un entrenador que puede dirigir la Selección".

¿Qué le daría de diferente Tuca al Tricolor?, se le preguntó a Jiménez, quien ayer cumplió 10 años de haber debutado en Primera División.

"Yo creo que el orden, la disciplina, trabajar siempre al 100 por ciento, la exigencia que él te da y creo que es muy importante, el no relajarte ni un minuto, ni un segundo y yo creo que eso es muy importante para el futbol mexicano", expresó.

"Que no te puedes relajar ningún momento porque te pueden hacer para un lado, puedes perder, por es es muy importante la exigencia y la actitud que debes tener siempre al 100 por ciento".

¿Tú lo ve con ganas (de ir) por qué se habla de él?

"No, la verdad no sé, yo no he hablado nada con él, no sé qué pensará, pero creo que es un entrenador que puede dirigir cualquier selección, ahorita está en Tigres y está metido en Tigres, no sé las cuestiones que piense la directiva sobre la selección, ya ellos sabrán lo que quieran hacer".