"El Bronco" me cae gordo: Celso Piña

Ciudad Madero, México.- Al cantante regiomontano de música vallenata Celso Piña, no le gustaría que Jaime Rodríguez, "Bronco", se convirtiera en el próximo Presidente de México, porque le cae "gordo".



"No, porque no me gusta, me cae gordo", respondió a pregunta expresa.



El cantante, originario del Cerro de la Campana de Monterrey, acudió con su Ronda Colombiana a Playa Miramar para ofrecer un discurso y arrancar el Carnaval Miramar 2018.



Con un su característico humor y jugando con su barba, el cantante dijo en rueda de prensa que los gobiernos deberían organizar al menos dos carnavales al año para la diversión de los ciudadanos.



El cantante, invitado por el Gobierno de Tamaulipas y que abrió su concierto en Playa Miramar con la canción "Cumbia Sampuesana", relató que al principio de su carrera no fue fácil que el vallenato gustara en entidades cercanas como Coahuila y Durango.



"Como lo decía mi amigo Gabriel García Márquez, la música es un idioma universal", expresó.



Piña, quien aunque el clima era templado prendió a la afluencia, criticó que el Alcalde panista Andrés Zorrilla no se encontraba en el evento.



"El Alcalde brilló por su ausencia", dijo con ironía el músico.