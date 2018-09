El Bronco cancelará venta de alcohol en los estadios

Monterrey, NL.

Si los equipos de futbol no pueden controlar a sus barras y se repiten actos de violencia como los del domingo, les serán cancelados sus licencias de venta de alcohol, afirmó hoy el Gobernador Jaime Rodríguez.



"Si nosotros vemos en el concepto que no siguen la instrucción que les dimos, cancelaremos la venta de alcohol en los dos estadios", expresó.



"Las barras se han permitido en los equipos de futbol, es una condición de simpatía, pero creo que se ha tornado violento y los equipos de futbol tienen la obligación de más tener el estadio tranquilo".



Rodríguez consideró también que Tigres y Rayados deben tener una participación más activa en los dispositivos de seguridad previo, durante y después de los juegos.



"El futbol es un negocio que les genera ingresos y tienen que invertir en eso", expuso. "No puede ser que cada que hay un juego nosotros tengamos que destinar 500 elementos para cubrir y proteger a quienes están divirtiéndose en el futbol".