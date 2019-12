"El Bronco" asegura que sanción en su contra será improcedente

Luego de conocerse que el próximo lunes la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León dictaminara la sanción en su contra por el caso de las "Broncofirmas", el gobernador Jaime Rodríguez Calderón señaló que no procederá el castigo.

"No va a proceder. Mira, yo les dije que ni me iba a preocupar de eso. Es más, mira, si me destituyen, le voy a pedir chamba aquí al secretario (de Hacienda, Arturo Herrera), a ver si me nombra director del SAT, cabrón, para cobrar impuestos a los que me quieren....Estamos hablando de cartitas de Santa Claus", bromeó.

Luego de concluir un recorrido por la Línea 3 del Metro de Monterrey, junto con el funcionario federal, el mandatario estatal respondió así sobre el dictamen que subirán al Pleno del Congreso, en el marco de la fecha límite para determinar una sanción contra el Ejecutivo de la entidad y el secretario general de Gobierno, Manuel González.

Ayer, la Comisión Anticorrupción emitió la convocatoria para analizar la posible destitución del gobernador y la inhabilitación por seis años para ambos funcionarios del gobierno neoleonés, sin embargo "El Bronco" aseguró que no procederá el castigo.

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral dio la facultad a los legisladores de proceder contra ambos funcionarios durante el actual periodo, luego de que fueran denunciados en agosto y acusados de utilizar con fines electorales el programa Aliados Contigo.

Desde entonces, Rodríguez Calderón y González han obtenido cuatro suspensiones a su favor, que impiden que les sean ejecutados los castigos, pero de acuerdo con el diputado local Luis Donaldo Colosio, aún pueden proceder con el dictamen.

En principio, Arturo Bonifacio de la Garza, presidente de la Comisión, estableció que además de la destitución, proyectaban la inhabilitación por tres años de ambos, pero hoy se anunció que aumentaría a seis.

Cabe señalar que recientemente "El Bronco" mostró en un medio de comunicación nacional su interés por volver a postularse a la Presidencia, al término del mandato de Andrés Manuel López Obrador, en el 2024.