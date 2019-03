'El Bronco' afirma haber plantado más de 500 mil árboles

ESCOBEDO, Nuevo León.

Las instalaciones del Campo Militar de la Séptima Zona, ahora albergarán un bosque metropolitano pues se plantarán más de 7 mil 500 árboles de tres especies distintas.

En el marco del día internacional de los Bosques, este jueves comenzó la primera etapa que consistió en la plantación de 200 árboles entre los que estaban encinos, nogales y eucaliptos.

Los árboles serán regados con agua tratada gracias a un sistema de tratamiento que donó Agua y Drenaje de Monterrey.

Bajo un cielo nublado y una ligera llovizna, cientos de niños de la escuela de la Séptima Zona y estudiantes del bachillerato militarizado "Emiliano Zapata", ayudaron a plantar los árboles.

La ceremonia estuvo presidida por el Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, quien presumió haber plantado más de medio millón de árboles él solo.

"Lo voy a hacer público por primera vez, no los he contado pero yo creo que he plantado más de 500 mil árboles yo solito", dijo.

Por espacio de una hora, se hicieron los trabajos de excavación para colocar los primeros 200 árboles que estarán en el Campo Militar ubicado en el municipio de Apodaca.