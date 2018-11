El Brexit también divide al futbol inglés

Londres, Inglaterra.

Ahora que en Gran Bretaña concluya la libre circulación de trabajadores del mercado del bloque europeo, los jugadores del continente podrían estar sujetos a los mismos requisitos migratorios específicos del futbol que aplican en otras jurisdicciones del mundo.



Después de un crecimiento de medio siglo, la Premier considera que el flujo libre de talento de Europa a sus clubes es esencial para mantener el atractivo del torneo en todo el mundo.



"Es algo que funciona. ¿Para qué cambiar?", dijo el codueño del West Ham David Gold.



Pero la Asociación Inglesa de Futbol (FA por sus siglas en inglés) aprovecha el Brexit para asegurarse de que los jugadores aptos para su Selección nacional puedan tener más tiempo de juego en la Premier, y así consolidar el pase a las Semifinales conseguido en el Mundial de Rusia este año.



Actualmente, la FA administra el sistema de visas para los jugadores no europeos conjuntamente con el Ministerio del Interior de Gran Bretaña. A menos que se alcance un acuerdo entre la FA y la Premier, esos requisitos de idoneidad podrían aplicarse a cualquier jugador extranjero tras Brexit en marzo.



Jugadores provenientes de los 50 primeros del ranking de la FIFA son los que reciben consideración para obtener los permisos de trabajo, que requerirían una cantidad de partidos que variaría según una escala proporcional de partidos jugados - de 30 por ciento de partidos en dos años para los equipos del 1-10 a 75 por ciento para equipos de 31-50. De acuerdo con investigaciones de la FA consultadas el 65 por ciento de los europeos que actualmente juegan en la Premier no hubieran sido aptos si es que los hoy se les aplicara los requisitos.



Pero para los jugadores que no puedan cumplir con el requisito, los clubes pueden pedir una exención al argumentar a favor de un permiso de trabajo ante un panel. La FA espera persuadir a la Premier para que descarte ese sistema.



Según la propuesta post-Brexit de la FA, los clubes de la Premier podrían contratar a quien quieran del extranjero pero solo se les permitiría tener un máximo de 13 jugadores no formados por el club. Esa cifra es un promedio en base a los 262 jugadores extranjeros que ahora hay en los 20 equipos.



"El Brexit no debe de ser usado para debilitar los equipos del futbol británico, ni para afectar negativamente el poder de los clubes para contratar jugadores internacionales", dijo la Premier en un comunicado.



La mayoría de los 20 equipos actualmente no aprovechan totalmente el límite de 17 jugadores no formados en casa, estatus que significa que ellos no han estado afiliados a un club inglés o galés durante tres temporadas completas o 36 meses antes de cumplir los 21 años.



Conforme la investigación de la FA, que fue presentada ante los clubes de la Premier la semana pasada, restringirlos a 13 jugadores desarrollados en casa en la temporada pasada hubiera afectado solo 42 participaciones de jugadores - de un total de 10 mil. Sólo 24 fueron titulares. Del City, actual campeón de la Premier, solo el arquero chileno Claudio Bravo, un suplente, se hubiera perdido sus tres participaciones.



La FA lo describe como una solución pragmática: los clubes pueden fichar a quien quieran de Europa, pero la libertad de contratar se extiende a todo el mundo, siempre y cuando cumplan con los límites en los planteles.