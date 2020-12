El bloqueo del New Tampico Club, 1933

Cronista Municipal de Reynosa

La tradición de este festejo taurino, para los turistas estadounidenses, empezó con la inauguración del Puente Internacional Reynosa-Hidalgo el 10 de julio de 1926. Al siguiente año, el 4 de julio de 1927, continuó la práctica con la inauguración de la plaza de toros de madera, en el sitio donde sobrevive actualmente la de mampostería.

El 4 de julio de 1933, el norteamericano Luis Swed planeaba la apertura de un casino de juegos de azar contiguo al New Tampico Club. El propietario de esa cantina por la calle Zaragoza, entre las calles Canales y Juan B. Chapa, era Félix G. Ríos. Fue el propietario del local, quién presentó un extenso escrito ante el Procurador General de Justicia del Estado sobre lo ocurrido, explicando que cuando apenas iniciaba la afluencia de los visitantes extranjeros a la ciudad, un grupo como de 70 personas bloquearon las calles que accedían al casino.

Los antecedentes

El extranjero Swed había gestionado ante el gobernador del Estado de Tamaulipas un contrato para la concesión de la explotación de los juegos de azar en Reynosa. El gobierno ya le había otorgado el permiso. Cuando agenciaba un lugar para establecer el casino, el empresario trató de llegar a un acuerdo con la negociación de la cantina y cabaret Aztec Club. Aunque éstos estaban interesados en ese tipo de negocio, no llegaron a ningún acuerdo con el americano, según el escrito presentado por Félix G. Ríos.

El Aztec Club era explotado por la Sociedad Cooperativa de Empleados y Trabajadores del Aztec Club Café de S. de R.L. Esta cooperativa dependía del Sindicato de Empleados de Restaurantes y Similares de Reynosa, entre cuyos organizadores se mencionaban a José María Anzadúa, Victoriano F. Leal y a Dionisio Vázquez. El dueño del New Tampico Club, Ríos, argumentaba que los mismos directores del Sindicato eran los empresarios del Aztec Club. Éstos habían promovido una huelga en su cantina desde el día 3 de julio. Para ésto, la Junta Central de Conciliación y Arbitraje dictó resolución encontra de dicha huelga.

Según por el escrito de Félix G. Ríos, el grupo opositor al casino no solo era encabezado por los socios del Aztec Club mencionados arriba, también incluían a los socios Rogelio Rendón y Antonio Nassar, de origen sirio-libanés. El texto Implicaban también al griego Tomás Spiro y a los españoles Fermín Arenal y Modesto Cazal. Estos últimos sabemos fueron socios del Sam´s Place, el cual se encontraba al cruzar la calle Allende, enfrente del Aztec Club. Ríos también involucraba en el bloqueo a Justo Ayala y a su trabajador Gabino Ponce, quiénes regenteaban la casa de asignación, conocida como "El París" en la zona de tolerancia. Entre otros que impulsaban el movimiento como agitadores estaban Bernardo Ríos, Tomás Treviño y Gerónimo Delgado.

Ríos exponía que todos eran líderes de agrupaciones sindicales. Decía que éstos se organizaron en "asnada bajo la usurpación de que eran representantes del pueblo". Lo que más enfatizaba era que habían violentado el contrato de concesión otorgado por el Superior Gobierno del Estado, al Sr. Luis Swed.

El bloqueo

Ese día 4 de julio de 1933, la afluencia del turismo a la población comenzó a las 10 de la mañana. Fue entonces que un grupo de unos 70 individuos se agruparon para bloquear las calles Zaragoza y Juan B. Chapa que accedían al casino inmediato al New Tampico Club. En ese tiempo el turismo entraba por la Calzada del Puente Internacional (Los Virreyes) y tenían dos opciones para llegar a la plaza Hidalgo. Podían seguirse derecho por la calle Allende y voltear después por una de las calles que subían a la plaza. Otra opción era voltear por la calle Ocampo y después de una cuadra tomar la calle Zaragoza para subir a la plaza.

Los opositores del casino cerraron la calle Zaragoza, a mitad de cuadra por la parte oriente, después de la entrada del estacionamiento del Aztec Club. En la esquina de la calle Zaragoza y la calle Juárez, por la parte poniente, bloquearon el paso con automóviles para que no bajaran los turistas al casino que se encontraba enfrente de la Plaza Ocampo, que actualmente ocupa la Casa de la Cultura. En esa esquina de la Zaragoza y Juárez, del lado noreste, se encontraban las oficinas del correo y telégrafos de Reynosa. El escrito de Ríos explicaba que, en otra esquina, probablemente donde estuvo el Crystal Palace, abrieron una gran cantina por solo ese día.

Dos cuadras de la calle Canales fueron cerradas en las bocacalles de la Morelos y la Allende. Por el lado norte en lo que fue la plaza Ocampo, en la bocacalle de la J. B. Chapa, atravesaron los carros abriendo un estacionamiento que prestaba el servicio al parque y a un expendio de cerveza que tenía allí don Antonio Nassar. El otro bloqueo se encontraba por la parte sur en la esquina de las calles J. B Chapa y Morelos, donde Antonio Nassar tenía el almacén, y según el escrito, otra cantina.

Su hermano José Nassar intervino enfrente del almacén cuando bloqueaban la calle, informando a los transeúntes los motivos del bloqueo, recomendándoles para que pasaran al Aztec Club. A los extranjeros Spiro, Arenal y Cazal se les vio formar parte del cerco y a quienes inclusive se les observó prestar sus automóviles para que sirvieran de retén.

Ante el Presidente Municipal

Los involucrados con el casino llevaron el caso ante el Presidente Municipal de Reynosa, quién hizo comparecer a los involucrados en el movimiento del boqueo de las calles. Éstos se limitaron a manifestar que los vecinos y el comercio de Reynosa así lo deseaban. Como a la una de la tarde quedaron desbloqueadas las arterias, mientras que el Presidente se comunicaba con el Gobierno del Estado y los vecinos esperaban la decisión sobre la concesión dada al norteamericano.

Serían como las 6 de la tarde cuando el Gobernador del Estado giró órdenes telefónicas para que se hiciera respetar la concesión de los juegos de azar en Reynosa. Se restableció el juego en el casino, pero inmediatamente las calles fueron bloqueadas. Aunque el norteamericano Swed trató por todos los medios que, se le permitieran continuar con el juego con el apoyo de la autoridad, nada logró, pues la agitación continuó hasta después de medianoche, cuando ya no había visitantes en la población.

La Averiguación

El Auxiliar del Inspector de Tráfico, Roberto Rodríguez, no recibió órdenes para intervenir en el cerramiento de las calles. Por lo que el escrito de Félix G. Ríos citó una serie de artículos del Código Penal asociados con asonada, motín o tumulto y otras afines a asociaciones formadas que atentan contra personas y la propiedad privada. El escrito no solo estaba dirigido al Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, sino que le envió copia al Secretario de Gobernación por la presencia de los extranjeros en los bloqueos y copia al Tesorero General del Estado por la alteración del tráfico.

El informe enviado al Gobierno del Estado por Ríos se encuentra en la Sección de Juzgados en el Archivo Municipal de Reynosa, con la fecha del 18 de julio de 1933. Para ese entonces los efectos de la concesión para los juegos de azar estaban suspendidos en Reynosa. Se sabía que el Sr. Swed fue entrevistado por los representantes del Aztec Club, ofreciéndole trasladar su negocio a ese cabaret, donde no tendría ninguna dificultad, explicaba el Sr. Ríos.

El Procurador de Justicia del Estado pidió al Síndico del Ayuntamiento Margarito Guerra, en funciones de Agente del Ministerio Público, para que procediera con las averiguaciones correspondientes en este caso en particular. Especialmente con los hechos de oposición a una concesión otorgada por el Gobierno del Estado, al impedimento a que otro ejecute lo que tiene derecho de hacer, el bloqueo al libre tráfico por las vías de comunicación y otros hechos derivados de éstos.

Victoriano F. Leal fue uno de los examinados por el Agente Guerra. Victoriano era un hombre casado de 28 años de edad, originario de Los Herreras, Nuevo León. Trabajaba como cantinero en el Aztec Club. Comentó que no sabía quiénes habían iniciado el movimiento, pues cuando lo llamaron a él, "ya estaba la bola hecha". El permaneció un rato en la plaza principal, antes de regresar a su trabajo en el Aztec Club. Sabía que el Gobierno del Estado había dado la concesión al New Tampico Club. Explicó que ellos protestaban por la existencia de las casas de juego, porque perjudicaban a los intereses de los trabajadores. Esto era debido a que no arribaban mucho los turistas por los lugares en donde no había casas de juego. Manifestó que ese día no vinieron muchos turistas como en otras ocasiones.

Más declaraciones

Otro que dio declaraciones fue José María Anzaldúa, quién también manifestó que el juego perjudicaba a la sociedad en general. En la presidencia estuvieron presentes por parte de los manifestantes Victoriano F. Leal, Rogelio G. Rendón, Justo Ayala, Gabino Ponce, Ismael Garcés, Gerónimo Delgado y José María Anzaldúa. Ahí estuvo presente el presidente del Comité Municipal del Partido Socialista Fronterizo (P.S.F.), don Lauro Herrera, quién junto con el Presidente Municipal estuvieron enviando telegramas al Gobernador del Estado. Anzaldúa mencionó que la corrida de toros ya había terminado para las 7 de la tarde, cuando volvió a operar la casa de juego, causando de nuevo el cierre de las calles.

Días después de los hechos, el gobernador giró órdenes para que el Sr. Simón Torres, secretario del P.S.F. y el diputado, Prof. Martín M. Herrera, arreglaran este asunto. El cuál quedó definitivamente solucionado, según Anzaldúa.

En ese año de 1933, Tamaulipas era gobernado por el Doctor Rafael Villarreal durante los eventos en Reynosa. En dos ocasiones en ese año fue substituido por gobernadores interinos. En ese año, el Presidente Municipal de Reynosa fue don Manuel Garza Zamora.

Curiosamente dos meses después, el 4 de septiembre, el famoso huracán de 1933 hizo añicos la plaza de toros, construida con tablones de madera. Dos días después, Manuel Garza Zamora reportaba al mismo Gobernador del Estado, que desde las 20 horas del día 4 de septiembre se había sentido la intensidad de los vientos del ciclón, los cuáles duraron hasta las quince horas del día siguiente, causando innumerables pérdidas materiales sin registrar desgracias personales.

Los socios de este memorable establecimiento también apoyaron al movimiento en contra de la casa de juego de azar en el New Tampico Club. El Sam´s Place era recomendado por la guía turística Duncan Hines en los Estados Unidos.

Músicos en el New Tampico Bar.