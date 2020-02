El ´autobusgate´ da nuevos detalles

Edinburg, Tx.

Nuevos detalles acerca del misterioso suceso que alarmó a padres de familia quienes ahora exigen respuesta concreta, surgen cuando se descubre que el autobús involucrado fue patrullado por la oficina del Sheriff.

Una declaración del distrito del miércoles llevó a algunas personas a creer que su investigación había terminado, pero ese no es el caso. La investigación está en curso.

A pesar de que Edinburg CISD encontró que el conductor del autobús no hizo nada malo, no hubo una explicación clara de lo que sucedió exactamente en el autobús.

El distrito dijo que el conductor del autobús era un conductor de tiempo completo pero que no estaba en una ruta normal. Como el servicio de autobús era para un programa después de clases, el distrito escolar dijo que el tamaño de los grupos varía.

En este caso, había más de 40 estudiantes en el autobús el martes. Todos los autobuses están equipados con un GPS, por lo que había una ruta que el conductor debía seguir. El distrito también agrega que el conductor sí siguió la ruta, pero no dijo mucho más.

"¿Los niños no se bajaron del autobús o el conductor del autobús se perdió las paradas?", preguntó una televisora local, pero Edinburg CISD no pudo responder específicamente esa pregunta y no permitió una entrevista grabada por teléfono o por cámara.

Sin embargo, dijeron que el conductor del autobús completó su ruta y siguió el protocolo conduciendo de regreso al departamento de transporte.

Hay muchos rumores que circulan este incidente, pero el distrito dijo que los niños estaban a salvo en todo momento y que no estaban retenidos contra su voluntad.

A pesar de la especulación desenfrenada, el distrito dijo que no está permitido por ley dar más información sobre lo que sucedió en el autobús porque violaría los derechos de los estudiantes.