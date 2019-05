El Atlético San Luis sueña con Fernando Torres

San Luis Potosí, México.

El presidente del Atlético San Luis, el español Alberto Marrero, expresó hoy que el apoyo del Atlético de Madrid fue esencial para que el equipo ascendiera el pasado domingo a Primera División y que cuenta con su ayuda, y con "el sueño" de incorporar a Fernando Torres, para afrontar la próxima temporada en la máxima categoría.

"Tenemos la tranquilidad de estar en manos de las personas que llevan el destino del Atlético de Madrid y eso nos ayudaba para estar a la altura. Nuestra frase, copiada a los hermanos colchoneros, es el lema de la institución: 'si se cree y se trabaja, se puede'; es lo que perseguimos", aseguró Marrero.



Nacido en Gran Canaria, Marrero inició gestiones como presidente del "Atleti mexicano" en el 2017 y mandó a grabar una imagen de Diego Simeone junto a una frase en los pasillos del estadio que sirvió de consigna de motivación para conseguir el éxito.



El San Luis ganó el torneo Apertura y el Clausura del Ascenso en México, ambos a los Dorados de Sinaloa dirigidos por Diego Maradona, y en el verano se convertirá en el equipo número 19 en la Primera división de la Liga Mx.



"Ahora los retos cambian y tenemos que estar al nivel de nuestro proyecto. Es importante el apoyo institucional que nos brinda el Atlético de Madrid no sólo en lo deportivo sino fuera del campo, porque hemos hecho muchas campañas en pro de los potosinos", aseguró el directivo.



Ahora afronta el reto de conformar una plantilla competitiva para la Primera división y para ello se sentará a confeccionar detalles esta misma semana con Miguel Ángel Gil, consejero delegado de los colchoneros.



Según los medios, uno de los candidatos a reforzar el equipo es Fernando "Niño" Torres, quien tiene contrato de año y medio más en el futbol de Japón con el Sagan Tosu, pero Marrero intentará acercarlo al futbol mexicano.



"Torres está vinculado al Atlético de Madrid y, aunque nosotros escribiremos una historia aparte, es un sueño que anhelamos. Antes era complicado porque éramos de segunda división, pero ahora hemos dado un salto para ver su incorporación y la de otros jugadores del Atleti, no del equipo actual, sino también de otros cedidos alrededor del mundo", aseveró.



Al cumplir el primer objetivo, ascender, Alberto Marrero piensa que la visión del Atlético de Madrid no estuvo equivocada al dejar de invertir en el mercado francés y poner sus fichas en el medio mexicano, en donde según sus estudios, al menos 13 millones de espectadores apoyan a los colchoneros.



"El puesto número uno de seguidores del Atlético de Madrid fuera de España lo tiene México, le sigue China. Entonces creíamos en una marca cuando aterrizamos en San Luis. Venimos para hacer historia aquí, estamos en el camino correcto", dijo El Atlético de Madrid es dueño del 51 por ciento de las acciones del San Luis Fundado en el 2015 al comprar la franquicia del Veracruz, el Atlético de San Luis comenzó en el 2017 un trabajo conjunto con los colchoneros con la meta inicial de ascender a Primera división y luego ser protagonista en ella.



"Tenemos un buen proyecto. Si conseguimos subir, armaremos un buen equipo para competir contra los mejores de la Primera", dijo a Efe el presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo un par de meses antes de confirmar el ascenso. Ahora hay expectativas por ver cómo se cumplirá su promesa de fortalecer la plantilla.



Es temprano para saber si el San Luis se llenará de españoles de buen nivel, aunque ya el equipo cuenta con cuatro hispanos con talento, liderados por los zagueros Pedro Álvarez, Unai Bilbao y Enrique López, quienes mostraron la segunda mejor defensa del campeonato que en la final solo encajó un gol por un penalti que, según el vídeo, el árbitro le regaló a los Dorados de Maradona.



Además, el delantero Ian González formó una dupla explosiva con el argentino Nicolás Ibañez, líder de los goleadores del campeonato.