El Atlético Ottawa es presentado en futbol de Canadá

Atlético de Madrid continúa expandiéndose en el Continente Americano y este martes presentó al Atlético Ottawa, club que formará parte de la Liga de Futbol de Canadá (CPL).

Al mismo tiempo, se dio a conocer el nuevo escudo, el cual tendrá rayas blancas y rojas, al igual que el del conjunto español, y que también cuenta con la Torre de la Paz del edificio del parlamento canadiense; asimismo se anunció al nuevo estratega, que será Mista, ex jugador de Atlético, Valencia, Tenerife, Deportivo La Coruña y de Toronto de la MLS.

"Estoy muy emocionado de regresar a la familia del Atlético, un club que conozco bien y del que tengo buenos recuerdos. Es un honor ser elegido para liderar este proyecto", declaró el primer estratega en la historia del club.

Por otro lado, el comisionado de la CPL, David Clanachan, no ocultó su felicidad por el nacimiento de la nueva escuadra y agradeció a la directiva española por invertir en una liga como la de Canadá.

"Este, para mí, es un día trascendental, uno que nunca olvidaré. No seríamos una verdadera liga canadiense si no tuviéramos un equipo aquí en Ottawa. No se me ocurre nada más que decir, pero gracias al Atlético de Madrid, Ottawa se ha ganado la lotería hoy", aseveró.

En las siguientes semanas se conocerá si la nueva franquicia podrá competir en el Campeonato Canadiense de 2020, o tendrá que esperar un año para ello.

Cabe recordar que en 2017, el conjunto colchonero oficializó la compra de Atlético San Luis en México, franquicia a la cual ascendió de la liga de plata, por lo que ahora milita en la Liga MX.