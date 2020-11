El Atlético amordaza al Barcelona

El Atlético de Madrid superó al Barcelona por 1-0 en el Wanda Metropolitano. El conjunto de Simeone derrotó al Barça con autoridad, en un partido en el que se lesionó Piqué. El duelo comenzó intenso en el Metropolitano. Dembélé comenzó intenso por su banda.

Un dolor de cabeza para Carrasco en defensa, pero el belga no desesperó. De hecho, cuando encontró el hueco atacó a Ter Stegen. Como cuando se encontró con el portero alemán fuera de su sitio, lo superó con un caño y desde lejos remató con precisión para marcar el 1-0 antes del final del primer tiempo.

El Barcelona no supo acelerar tras el paso por los vestuarios. El Atlético, entonces, domino el juego y los espacios. La situación, sin embargo, empeoró para el Barça. Correo se cayó sobre la rodilla de Piqué, que abandonó el campo dolorido y entre lágrimas. No reaccionaba el Barcelona y Koeman arriesgó: dejó el 4-2-3-1 y apostó el 4-3-3 con Messi y Coutinho de interiores. No funcionó.

El Atlético se coloca como líder junto a la Real, pero los de Simeone tienen un partido menos. El Barça, que está a nueve puntos de los líderes, terminó el partido con 10 por la lesión de Sergi Roberto.