El Atlas, monstruo de las pesadillas de Dante

El Atlas es el monstruo de las pesadillas de Robert Dante Siboldi, quien sumó cinco derrotas frente a los rojinegros como entrenador.

El Cruz Azul perdió el liderato del Guard1anes 2020 en manos de los Zorros (1-0), por un error de Rafael Baca que terminó en gol de Ignacio Malcorra.

Además de que los Pumas, que triunfaron este sábado sobre el Puebla, también superaron a La Máquina en el tablero por más goles anotados en lo que va del certamen.

Son cinco descalabros frente al Atlas por parte de Siboldi desde que es técnico en la Liga MX, ningún empate o victoria.

El primer tiempo solo tuvo una acción de peligro, tras un aburrido juego de paciencia sobre la cancha jalisciense, con un remate de larga distancia de Renato Ibarra, que ya se le había escapado a Jesús Corona, pero el esférico impactó con su rostro y salió a tiro de esquina.

Fueron 45 minutos parejos, a pesar de que las posiciones de la tabla no lo reflejaban. La historia de la Liga MX ha comprobado que los lugares de clasificación no importan y cualquiera puede sorprender.

Y vaya sorpresa la que se llevó Cruz Azul.

Cuando La Máquina más presionaba a los rojinegros y más presencia tenía cerca del área de Camilo Vargas, un error en un tiro de esquina le cobró factura a los cementeros.

Rafael Baca levantó el pie y, con los tachones, impactó sobre la pierna de un elemento rojinegro. Erick Yair Miranda, silbante del encuentro, no se había percatado, por lo que tuvo que ser asistido por sus auxiliares de la cabina para observar la acción en el monitor y señalar la pena máxima. Malcorra cobró de manera correcta. Siboldi no lo creía. El Cruz Azul presionó, mandó elementos ofensivos y buscó el empate, pero la defensa rojinegra no dejó un espacio libre para los celestes, que se fueron en blanco, como el uniforme que vistieron esta noche.

Del liderato, en un par de días, La Máquina cayó al tercer lugar, con los mismos puntos (16) y diferencia de goles (+8) que los Pumas, que tienen más tantos anotados (15).