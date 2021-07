El aspiracionismo produce mucha infelicidad: AMLO

El jefe del Ejecutivo aseguró que por eso es necesario luchar por una sociedad mejor, no materialista, que no busca progresar a toda costa sin escrúpulos morales.

"No, hay que tener lo necesario para vivir, para mantener a la familia, que no falte nada en la casa, que no le falte nada a los hijos pero al mismo tiempo vivir con mucha dignidad, con moralidad, con valores espirituales, que no nos obnubile el dinero", detalló.

Reiteró que la verdadera felicidad no significa acumular bienes materiales, dinero, fama, títulos y grados académicos.

"La ambición al dinero, desmedida, querer salir adelante, de esa cara como sea, pasando por encima de todo, ese aspiracionismo produce mucha infelicidad", afirmó.

López Obrador informó también que fue liberada una joven de los pueblos yaquis que fue secuestrada.

"Eso nos alivió un poco, por lo que está sucediendo allá en Sonora, fue una buena noticia".