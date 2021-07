‘El asesinato de un perro’

Mission, Tx.

La Biblioteca pública Speer Memorial de la ciudad de Mission tendrá una discusión virtual por medio de la aplicación ZOOM abierta al público en general el 22 de junio con el fin de hablar sobre el libro A The Curious Incident of the Dog in the Night Time (El curioso incidente del perro a medianoche.) del escritor Mark Haddon, el cual tendrá una sesión en inglés a las 18:30 horas y otra en español a partir de las 15:30 horas; se otorgará un enlace para esto a todas las personas que se inscriban.