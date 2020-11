El arte ante ´La Nueva Realidad´

Desde que inicio la Pandemia causada por la Covid-19 en el mundo, se puso en evidencia la fragilidad del papel del arte y la cultura ante la contingencia sanitaria. Los teatros, los museos, las galerías, los espacios independientes, fueron de los primeros en ser obligados a cerrar, por considerar sus actividades como "No esenciales" dentro de la cadena del Desarrollo Humano. Ante esta declaración, artistas, gestores, promotores, comunicadores de las artes, amantes del arte y la cultura en todo el mundo, iniciaron una lucha para continuar con sus actividades buscando plataformas alternativas para la representación, la divulgación, formación y desarrollo de las manifestaciones artísticas y culturales valiéndose, en la mayoría de los casos de sus propios medios.

TODO CAMBIA

La cuarentena enfrento a los agentes culturales de todo el mundo a nuevos retos para continuar con sus procesos, todo cambió, y poco a poco se han ido adaptando a estas nuevas formas. Pero ahora, la comunidad artística y cultural se enfrenta a nuevos retos que les impone la "nueva normalidad" y este nuevo contexto que nos enfrenta a buscar nuevas formas de llevar a cabo sus actividades. Es de suma importancia prepararse ante esta nueva realidad y este fue el tema que en entrevista telefónica hablamos con la Artista y Gestora Cultural Arabella Medrano, Directora de Núcleo Espacio Independiente.

A EDUCARNOS

Me parece de suma importancia abordar este tema justo en este momento. Es hora de enfrentar esta "nueva realidad", pero con conocimiento de causa. Desde que inicio la pandemia y el mundo se declaró en cuarentena, en Núcleo Espacio nos hemos preocupado por darle continuidad a los proyectos ya existentes, buscando la forma de llevarlos a cabo con los medios que teníamos al alcance en ese momento. El uso de aplicaciones para la comunicación fue la forma que encontramos para llevar a cabo nuestras actividades. Después, empezamos a crear proyectos propios para el contexto que estábamos viviendo, en mitad de una cuarentena que parecía no tener fin. Empezamos a estudiar la reacción de los públicos, artistas y actores culturales y creativos de las diferentes disciplinas y en el proceso descubrimos proyectos muy interesantes, propuestas alternativas, artistas en procesos muy de acuerdo a la actualidad y poco a poco hemos aprendido desde la mirada de los otros a ver nuestro propio contexto. Es en este momento es que nace en mí la necesidad de prepararme para esta "nueva realidad" a la cual se está enfrentando el mundo y tal vez, eso fue lo primero que tuve que entender, esta era una situación que nos afecta a todos y por lo tanto entendí la importancia de prepararme para los tiempos que se vienen en cuestión de Desarrollo Cultural y Artístico. Una vez me dijeron "Tu sigue haciendo. Nunca sabes quién te está viendo" y es muy cierto. Gracias al trabajo realizado he sido aceptada para tomar diversas capacitaciones donde he tenido oportunidad de compartir con agentes culturales de muchas partes del mundo.

NO DETENERSE

Es muy importante entender y pensar en el arte y su desarrollo en los contextos actuales y como gestora, compartir y aprender de quienes están en la misma situación que nosotros, aunque estén del otro lado del mundo.

A través de estos encuentros, diplomados y talleres que he venido tomando durante la cuarentena he tenido la oportunidad de escuchar de viva voz la situación del arte y los espacios culturales institucionales e independientes de muchos lugares, como Argentina, Colombia, Ecuador, España, así como de otras partes de México y aprender a través de compartir nuestras experiencias, como vamos replanteándonos las formas que nos exige esta "nueva normalidad"

A título personal, propongo que pensemos en el mundo tal y como está ahora, el mundo no volverá a ser "como antes" estamos frente al nacimiento de nuevas formas de crear y es importante prepararnos para ello. No tener miedo a probar y equivocarnos buscando nuevos caminos en este proceso de adaptación. Vamos a aprovechar la posibilidad de comunicación que nos da Internet y aprender de aquellos que como nosotros, están preocupados por el camino que tomarán las manifestaciones artísticas y los procesos de Desarrollo Cultural ante los cambios que enfrenta el mundo.

El arte ha sobrevivido a lo largo de la historia a muchas situaciones difíciles y trabajo y me preparo todos los días para que esta vez no sea la excepción. Les invito a repensar el arte y sus formas, plantados en el contexto real al que nos enfrentaremos los próximos meses y tal vez años. Sé que juntos vamos a salir adelante.