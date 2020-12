El anti-Covid entrampado

Las autoridades de la Jurisdicción Sanitaria número 4 en Reynosa se mantienen a la expectativa y a la información que canalicen las autoridades del gobierno federal, en torno a la logística y distribución de la vacuna contra el Covid-19.

Carlos Acosta Peña, titular de la dependencia en esta ciudad, comentó que van a esperar a que les llegue la información oficial de las dependencias superiores, mientras tanto la ciudadania debe seguir con las medidas de prevención, uso del cubrebocas, lavado de manos y sana distancia, para evitar el alza en los contagios.

"No me gustaría dar una información que no tengo en realidad, se ha manejado en los medios esto, pero todavía no nos han dado una información oficial, vamos a esperar a que nos bajen la información oficial para no confundir a la ciudadania", indicó.

En tanto que la Secretaria de Salud en Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, señaló que el personal de primera línea en Tamaulipas, es de 2 mil 800 trabajadores, pero se pidieron 975 personas que en primera fase van a ser vacunados.

"No nos han avisado de manera oficial nada, lo único que nos han solicitado es al personal de primera linea, que acepte voluntariamente aplicarse la vacuna en cuanto la tengan en disponibilidad", expresó.

En su comparecencia ante el Congreso del Estado, la titular del Sector Salud Tamaulipas, informó que se prepara un plan para ver cómo se va aplicar la vacuna tanto con la red de frío y dividiendo en tres grupos prioritarios primero el personal de salud, las personas de más de 50 años con morbilidades y a los pacientes con Covid con ciertas condiciones físicas.

"No sabemos si es la que necesita la red de frío de menos de 70 grados para lo cual necesitaríamos una rede que Mexico no tiene, no solo Tamaulipas, si no todo el país estamos tratando de tener y garantizar", recalcó.

CÓMO FUNCIONA

La vacuna de los laboratorios Pfizer y BioNTech utiliza una tecnología nueva que consiste en insertar una copia del código genético del virus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad Covid-19, en una envoltura de nanopartículas de lípidos que llega hasta las células humanas y desencadena una respuesta inmune.

Cuando es inyectada esta vacuna, no se introduce en el cuerpo una parte viva del virus, ni siquiera una versión debilitada del mismo, ya que entra una porción de ácido ribonucleico o ARN con el mismo código genético del SARS-Cov-2, es decir, es una especie de agente encubierto, que tiene como misión llegar a las células y dejar ahí un mensaje.

Cuando llega a las células musculares les da instrucciones para que produzca la proteína que advertirá al sistema inmunológico que es tiempo de activar los anticuerpos.

DISTRIBUIDORAS

Son tres farmacéuticas las que darán acceso a la vacuna: Pfizer, AstraZeneca y CanSino.

México adquirirá 34.4 millones de vacunas de Pfizer, que será la primera en llegar al país y durante este mes se reciban las primeras 250 mil dosis para el arranque de la vacunación.

También con la empresa CanSino Biológico para poder aplicar dosis de su vacuna en la fase experimental III, que fue la tercera empresa farmacéutica que desarrolló una vacuna contra el ébola (Ad5-EBOV) en 2014 y la que desarrollaron la farmacéutica AstraZeneca.

El gobierno vacunará en primera instancia a: Trabajadores de la salud, quienes enfrentan el virus en la primera línea de diciembre a febrero.

El restante del personal de salud y los adultos de 50 a 59 años y más por estar en mayor riesgo de febrero a abril del 2021.

En cuanto a personas mayores de 40 a 49 de mayo a junio del 2021 y resto de la población de junio 2021 a marzo del 2022.

LOS GRUPOS PRIORITARIOS

El gobierno vacunará en primera instancia a:

Trabajadores de la salud, quienes enfrentan el virus en la primera línea.

De febrero a abril del 2021: adultos de 60 años y más por estar en mayor riesgo.

De abril del 2021 a marzo del 2022: resto de la población en etapas por décadas de edad.

Ruta México

La próxima semana inician las cinco etapas del plan de vacunación.

Diciembre-Enero: Personal de salud (serán llevados a CDMX, Coahuila y dos sedes por confirmar)

Febrero-Abril: Personal salud y personas de 60 o más

Abril-Mayo: 50-59 años

Mayo-Junio: 40-49 años

Junio-Marzo 2022: El resto

EL LABERINTO DE LA VACUNA

Desinformación y miedo

Un número significa-

tivo de personas podría decidir no protegerse contra el coronavirus, al ser víctimas de noticias falsas o por mera desinformación, lo que retrasaría la inmunidad colectiva.

Vacuna de refuerzo

Las primeras vacunas requieren dos dosis, lo que complica su efectividad. Se anticipa que muchos se queden con sólo una, quizá porque piensan que ya están cubiertos con la primera.

Acaparamiento de tecnología

El acaparamiento masivo de la tecnología de la cadena de frío impactará a otras industrias críticas de bienes y servicios, elevando costos de envío y creando complicaciones en las redes de suministro interconectadas.

Crimen organizado

Los cárteles, que ya tienen los canales de distribución del mercado negro y la capacidad de monetizar el producto, estarían "echándole el ojo" al robo y adulteración de las vacunas como una forma de diversificación.