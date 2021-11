El anfitrión de la Copa Mundial, Qatar, utilizó a un ex oficial de la CIA para espiar a la FIFA

La Copa del Mundo es el torneo deportivo más popular del planeta. También es una oportunidad para que Qatar, uno de los países más ricos del mundo, tenga una fiesta de presentación en el escenario mundial.

La investigación de la AP encontró que Qatar buscó una ventaja para asegurar los derechos de hospedaje al contratar al ex oficial de la CIA convertido en contratista privado Kevin Chalker para espiar a los equipos rivales de la candidatura y funcionarios clave del fútbol que eligieron al ganador en 2010. Chalker también trabajó para Qatar en los años siguientes a vigile a los críticos del país en el mundo del fútbol, encontró la AP.

La investigación de AP se basa en entrevistas con ex socios de Chalker, así como en contratos, facturas, correos electrónicos y una revisión de documentos comerciales.

El trabajo de vigilancia incluyó que alguien se hiciera pasar por un fotoperiodista para vigilar la oferta de una nación rival y desplegar un honeypot de Facebook, en el que alguien se hacía pasar por una mujer atractiva en línea para acercarse a un objetivo, según muestra una revisión de los registros. Los agentes que trabajan para Chalker y el jeque del Golfo Pérsico también buscaron registros de llamadas de teléfonos celulares de al menos un alto funcionario de la FIFA antes de la votación de 2010, según muestra una revisión de los registros.

Chalker también prometió que podría ayudar al país a "mantener el dominio" sobre su gran población de trabajadores extranjeros, según muestra un documento interno de una de las empresas de Chalker revisado por AP. Qatar, un país con una población de 2,8 millones, de los cuales solo 300.000 son ciudadanos, depende en gran medida de la mano de obra extranjera para construir los estadios y otra infraestructura necesaria para el torneo.

Los funcionarios del gobierno de Qatar no respondieron a las solicitudes de comentarios. La FIFA también se negó a comentar.

Chalker, que abrió una oficina en Doha y tenía una cuenta de correo electrónico del gobierno de Qatar, dijo en un comunicado proporcionado por un representante que él y sus empresas no "jamás participarán en actividades de vigilancia ilegal".

Chalker declinó las solicitudes de entrevista o de responder preguntas detalladas sobre su trabajo para el gobierno de Qatar. También afirmó que algunos de los documentos revisados por AP eran falsificaciones.

La AP revisó cientos de páginas de documentos de las empresas de Chalker, incluido un informe de actualización del proyecto de 2013 que tenía varias fotos de la reunión del personal de Chalker con varios funcionarios del fútbol. Varias fuentes con acceso autorizado proporcionaron documentos al AP. Las fuentes dijeron que estaban preocupados por el trabajo de Chalker para Qatar y solicitaron el anonimato porque temían represalias.

La AP tomó varias medidas para verificar la autenticidad de los documentos. Eso incluye confirmar detalles de varios documentos con diferentes fuentes, incluidos ex asociados de Chalker y funcionarios de fútbol; cotejo del contenido de documentos con cuentas de noticias contemporáneas y registros comerciales disponibles al público; y examinar los metadatos de los documentos electrónicos, o el historial digital, cuando esté disponible, para confirmar quién elaboró los documentos y cuándo. Chalker no proporcionó a la AP ninguna prueba para respaldar su posición de que algunos de los documentos en cuestión habían sido falsificados.

Muchos de los documentos revisados por AP que describen el trabajo realizado por Chalker y sus empresas en nombre de Qatar también se describen en una demanda presentada por Elliott Broidy, un recaudador de fondos de una sola vez para el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Broidy está demandando a Chalker y lo ha acusado de montar una campaña generalizada de piratería y espionaje bajo la dirección de Qatar que incluye el uso de exoficiales de inteligencia occidentales para vigilar a los funcionarios de la FIFA. Los abogados de Broidy no respondieron a las solicitudes de comentarios. El equipo legal de Chalker ha argumentado que la demanda no tiene mérito.

Antiguos asociados dicen que las empresas de Chalker han proporcionado una variedad de servicios a Qatar además del trabajo de inteligencia. Su empresa Global Risk Advisors se autoproclama como "una consultoría estratégica internacional especializada en seguridad cibernética, entrenamiento militar y policial, y servicios de asesoría basados en inteligencia" y sus afiliados han ganado pequeños contratos con el FBI para un curso de capacitación en cuerdas y trabajo de consultoría tecnológica. para el Comité Nacional Demócrata.

Chalker trabajó en la CIA como oficial de operaciones durante unos cinco años, según ex socios. Los oficiales de operaciones generalmente trabajan encubiertos tratando de reclutar activos para espiar en nombre de los Estados Unidos. La CIA se negó a comentar y generalmente no habla de sus ex oficiales.

Los antecedentes de Chalker en la CIA eran atractivos para los funcionarios de Qatar, dijeron ex asociados.

"Eso era parte de su mística. Todos estos jóvenes qataríes adinerados están jugando juegos de espionaje con este tipo y los está vendiendo ", dijo un ex asociado, que al igual que otros entrevistados por AP, habló bajo condición de anonimato porque temían represalias por revelar los esfuerzos de espionaje de Qatar.

El negocio de la vigilancia privada ha florecido en la última década en el Golfo Pérsico cuando la región vio el surgimiento de una guerra de información utilizando operaciones de piratería patrocinadas por el estado que coincidieron con el período previo a la Copa del Mundo.

Tres exfuncionarios militares y de inteligencia de EE. UU. Admitieron recientemente haber brindado servicios de piratería para una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos, que se llamaba DarkMatter, como parte de un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia. Una investigación de Reuters de 2019 informó que DarkMatter pirateó teléfonos y computadoras del Emir de Qatar, su hermano y funcionarios de la FIFA.

El trabajo en el extranjero de ex funcionarios de inteligencia de EE. UU. No siempre se ha alineado con los intereses de EE. UU. Estados Unidos fue el mayor rival de Qatar en ganar la Copa del Mundo de 2022, y el ex presidente estadounidense Bill Clinton y otras celebridades formaron parte de la campaña. Un documento de Global Risk Advisors enumera a Estados Unidos como una "amenaza" para Qatar, mientras que Rusia, uno de los mayores rivales geopolíticos de Estados Unidos y anfitrión de la Copa del Mundo de 2018, figura como una "oportunidad".

El Sunday Times de Londres informó anteriormente que ex agentes no identificados de la CIA ayudaron al equipo de candidatura de 2010 de Qatar. Pero la investigación de AP es la más detallada hasta la fecha sobre el uso de exespías estadounidenses por parte de Qatar y ofrece una mirada poco común al mundo de los ex espías occidentales que trabajan en el Golfo para gobiernos autocráticos.

"Este es un problema para la seguridad nacional de Estados Unidos", dijo John Scott-Railton, investigador principal de Citizen Lab, un grupo de vigilancia que rastrea a las empresas de cibervigilancia. "Es algo realmente peligroso cuando las personas que manejan los secretos más delicados de nuestro país piensan en el fondo de su mente, 'Hombre, realmente podría ganar mucho más dinero tomando este conocimiento técnico en el que he sido capacitado y poniendo al servicio de quien quiera pagarme '".

Cuando Qatar fue elegido como el ganador sorpresa en 2010, hubo júbilo en el país. El jeque Youssef al-Qaradawi, un destacado erudito islámico, dijo que estaba "lleno de alegría" por el anuncio y dijo que Qatar había humillado a Estados Unidos.

Pero la exitosa oferta de Qatar ha sido perseguida durante mucho tiempo por acusaciones de corrupción. Los fiscales estadounidenses dijeron el año pasado que se pagaron sobornos a los miembros del comité ejecutivo de la FIFA para obtener sus votos para Qatar.

Qatar ha negado haber actuado indebidamente, pero también ha tenido que defenderse de las acusaciones de los vigilantes laborales sobre abusos laborales y un esfuerzo de los países vecinos para aislarlo, debilitarlo y avergonzarlo mediante un boicot económico y una guerra informativa.

Chalker ha presentado a sus empresas, incluidas Global Risk Advisors, como una agencia privada agresiva de inteligencia y seguridad que Qatar necesita para cumplir sus ambiciones.

"El tiempo de las medias tintas ha terminado y se debe considerar seriamente la importancia de la Copa del Mundo de 2022 para Qatar", uno de los documentos del proyecto de Global Risk Advisors de 2014, que también prometía una "prensa de corte completo utilizando , capacidades no tradicionales contra un amplio conjunto de objetivos ".

Chalker también prometió a los qataríes el uso de tecnologías de la información y "especialistas en recopilación técnica", así como de los principales agentes de campo con experiencia en "operaciones militares y de inteligencia estadounidenses altamente sensibles" que podrían "detectar, evaluar, desarrollar, reclutar y manejar activos con acceso a personas y temas de interés "en nombre de Qatar, según muestran los materiales de la empresa.

También hizo hincapié en la agresión y la discreción, diciendo que sus planes incluían "chivos expiatorios" y "pararrayos", operaciones psicológicas y "distracciones e interrupciones persistentes y agresivas" dirigidas a los enemigos de Qatar, al mismo tiempo que le daban al país "total negación", según muestran los registros de la empresa. .

"El mayor logro hasta la fecha del Proyecto MERCILESS ... provino de operaciones de penetración exitosas dirigidas a críticos vocales dentro de la organización de la FIFA", dijo Global Risk Advisors en un documento de 2014 que describe un proyecto cuyo presupuesto mínimo propuesto se enumeraba en $ 387 millones durante nueve años. . No está claro cuánto pagaron finalmente los qataríes a la empresa.

Los registros muestran que Chalker a veces subcontrató con Diligence, una conocida firma de investigación privada en Londres fundada por ex oficiales de inteligencia occidentales.

Diligence vigiló en 2010 al equipo de candidatura de EE. UU. Al hacer que un fotoperiodista falso informara en secreto sobre lo que estaba sucediendo mientras los funcionarios de la FIFA recorrían estadios en los EE. UU. Y se reunían con los funcionarios del equipo de licitación del país, según muestra una revisión de los registros. Con la tarea de acercarse a una persona anónima, Diligence usa un perfil de Facebook falso de una joven atractiva para comunicarse con el objetivo, según muestran los registros.

Justo antes de la candidatura de 2010, Chalker encargó a Diligence que obtuviera las comunicaciones y los registros financieros de los funcionarios de la FIFA Jack Warner y Chuck Blazer, según muestra una revisión de los registros. Blazer, un ex alto funcionario del fútbol estadounidense que se declaró culpable de cargos de corrupción relacionados con la FIFA y trabajó como informante para el FBI, murió en 2017.

Diligence no respondió a las solicitudes de comentarios. Su filial suiza resolvió recientemente una demanda con Ghanem Nuseibeh, un consultor de Londres que dijo que su correo fue robado y sus correos electrónicos fueron pirateados después de que escribió un informe en el que criticaba que Qatar albergara la Copa del Mundo. Diligence dijo anteriormente en los registros judiciales que solo realizaba una vigilancia legal en Nuseibeh.

David Downs, quien fue el director ejecutivo del esfuerzo de licitación de Estados Unidos en 2010, dijo que no le sorprende saber que Qatar estaba espiando a sus rivales dado lo débil que era su oferta en comparación con otras.

"Es muy revelador que contratarían a ex agentes de la CIA para obtener información privilegiada", dijo Downs. "Mucho de lo que hicieron fue doblar las reglas o romperlas por completo".

Los documentos de Global Risk Advisor también destacan los esfuerzos de la compañía para ganarse al príncipe Ali Bin Al-Hussein de Jordania, una figura clave en el mundo del fútbol que se postuló sin éxito para ser presidente de la FIFA en 2015 y 2016. En un documento de 2013, GRA recomendó a los qataríes que dieran dinero a una organización de desarrollo del fútbol dirigida por Ali, diciendo que "ayudaría a solidificar la reputación de Qatar como una presencia benévola en el fútbol mundial".

Un representante de Ali dijo que el príncipe "siempre ha tenido una buena relación personal directa con los gobernantes de Qatar. Ciertamente, no necesitaría consultores para ayudar con esa relación ".

Qatar tiene una larga historia de proporcionar favores y beneficios familiares a personas influyentes clave dentro de la FIFA y el fútbol europeo.

El máximo dirigente del fútbol europeo Karl-Heinz Rummenigge pagó una enorme multa por no declarar dos relojes Rolex a su regreso a Alemania desde Qatar en 2013, dos años después de que sugirió que había "preguntas sobre la Copa del Mundo de Qatar". Y al hijo de un alto funcionario de la FIFA, el belga Michel D'Hooghe, le ofrecieron y aceptó un trabajo en Qatar poco después de la votación de 2010. Un investigador de ética de la FIFA no relacionó la oferta de trabajo con los derechos ganadores de Qatar como anfitrión y tanto Rummenigge como D'Hooghe han negado haber actuado mal.

Los fiscales suizos están actualmente procesando cargos de corrupción contra Jerome Valcke, el secretario general con aspecto de CEO de la FIFA de 2007 a 2015, en un caso que involucra su adquisición de una villa de lujo de propiedad qatarí en la isla italiana de Cerdeña.

Valcke, quien ha negado haber actuado mal, supervisó o participó en todos los aspectos de las relaciones del organismo futbolístico con Qatar durante varios años. Fue catalogado como una "amenaza potencial" en los documentos de la GRA de 2013.

La demanda de Broidy también alega que Valcke fue uno de varios funcionarios de la FIFA que Chalker fue blanco de piratería y vigilancia. Valcke dijo a AP que "no había ninguna razón" para que Qatar lo identificara de esa manera y dijo que nunca sintió "amenazas o presiones directas" en sus relaciones con el país.

A principios de 2017, los qataríes enviaron una solicitud para que Chalker presentara una propuesta para proporcionar personal para una unidad de ciberseguridad, así como capacitación para proteger a la familia real, realizar trabajos de inteligencia y brindar seguridad en otras áreas, según muestran los correos electrónicos y otros registros.

Chalker firmó un acuerdo maestro de servicios, una copia del cual fue revisada por la AP, con Qatar en agosto de 2017. El acuerdo firmado especificaba que la compañía de Chalker podía brindar consultoría sobre vigilancia, contravigilancia y otras áreas a las "organizaciones de recolección de inteligencia".

Los informes anuales y los balances generales disponibles públicamente presentados en Gibraltar muestran que las empresas fantasma propiedad de Chalker registraron grandes depósitos ese año y terminaron 2017 con aproximadamente $ 46 millones en fondos.

El alcance total de su trabajo para Qatar no está claro, pero la AP revisó una variedad de proyectos que Global Risk Advisors propuso entre 2014 y 2017 y muestran propuestas no solo directamente relacionadas con la Copa del Mundo.

Entre ellos se encontraba "Pickaxe", que prometía capturar "información personal y biométrica" de los migrantes que trabajan en Qatar. "Falconeye" se describió como un plan para utilizar drones para vigilar las operaciones de puertos y fronteras, así como para "controlar los centros de población de trabajadores migrantes".

"Al implementar investigaciones de antecedentes y un programa de investigación de antecedentes, Qatar mantendrá el dominio de los trabajadores migrantes", decía un documento de la empresa.

Qatar dependió en gran medida de trabajadores extranjeros para construir estadios y la infraestructura necesaria para el torneo. Ha enfrentado críticas por cómo se ha tratado a los trabajadores y no ha proporcionado detalles ni datos completos sobre las muertes de trabajadores.

Otro proyecto, "Viper" prometió "explotación de dispositivos móviles" en el sitio o de forma remota, que según Global Risk Advisors proporcionaría "inteligencia crítica" y mejoraría la seguridad nacional. El uso de dicha tecnología proporcionada por empresas privadas está bien documentado por países autocráticos de todo el mundo, incluido el Golfo.

En julio de 2017, un mes después de que los vecinos de Qatar cortaran las relaciones diplomáticas y comenzaran un boicot del país durante años, Chalker redactó una propuesta para el "Proyecto Desviado". Pidió a Global Risk Advisors que proporcione un sólido programa de formación en espionaje y piratería para los empleados del Ministerio del Interior de Qatar, "basado en la formación de élite realizada por oficiales (Global Risk Advisors) de las agencias militares y de inteligencia de EE. UU. "Deviant incluyó un" curso de operaciones de campo "de 47 semanas que incluiría entrenamiento en vigilancia, disfraces, técnicas de interrogatorio, reclutamiento de activos, combate cuerpo a cuerpo y otras áreas, según muestra una propuesta de GRA.

El "curso de comercio de operaciones técnicas" de 26 semanas prometía enseñar a los qataríes con solo una formación básica de TI para convertirse en piratas informáticos de clase mundial con el "conocimiento, las habilidades y las técnicas necesarias para utilizar herramientas de vanguardia altamente restringidas para penetrar en los sistemas de destino". y dispositivos, recopilar y analizar datos de señales masivas, y rastrear y ubicar objetivos en ubicaciones ultraprecisas ", muestran los registros.

La demanda de Broidy también alegó que Chalker proporcionó una capacitación similar a Qatar, y señaló que a los ex oficiales de inteligencia generalmente se les prohíbe compartir tales habilidades con gobiernos extranjeros.

Los métodos específicos de espionaje y piratería que la CIA y otras agencias de inteligencia estadounidenses enseñan a sus oficiales son clasificados y las técnicas de divulgación serían ilegales. Pero no existe una prohibición general de trabajar para gobiernos extranjeros, y las distinciones no siempre son claras entre qué métodos están clasificados y cuáles no.

"Esa línea puede ser difícil de trazar cuando se trata de artesanía que se usa comúnmente", dijo Bobby Chesney, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas que se especializa en temas de seguridad nacional.

Los países ricos del Golfo han demostrado estar ansiosos por contratar a ex funcionarios de inteligencia estadounidenses. Una empresa privada fundada por el general retirado Keith Alexander, que una vez dirigió la Agencia de Seguridad Nacional, firmó un contrato en 2018 con el Colegio de Seguridad Cibernética, Inteligencia Artificial y Tecnologías Avanzadas Prince Mohammed bin Salman. El líder del país, y homónimo de la escuela, ha sido acusado de usar software espía contra críticos, periodistas y otros. Brian Bartlett, portavoz de Alexander, dijo que el contrato expiró y estaba "centrado en el desarrollo de los esfuerzos educativos de la universidad y su plan de estudios de ciberseguridad".

La CIA envió una carta a los ex empleados a principios de este año advirtiendo de una "tendencia perjudicial" de gobiernos extranjeros que contratan a ex oficiales de inteligencia "para desarrollar sus capacidades de espionaje", según una copia de la carta obtenida por AP y reportada por primera vez por la agencia. New York Times.

"Le pedimos que se proteja a sí mismo ya la CIA salvaguardando el comercio clasificado que sustenta su empresa", escribió Sheetal Patel, subdirector de contrainteligencia de la agencia.

Los legisladores estadounidenses también se están dando cuenta. El Congreso está impulsando una legislación que impondría nuevos requisitos de información a los ex oficiales de inteligencia estadounidenses que trabajan en el extranjero.

El congresista Tom Malinowski, un demócrata de Nueva Jersey, dijo que era "absurdo" que Qatar y los Emiratos Árabes Unidos tuvieran a ex funcionarios estadounidenses trabajando en el frente de su guerra de información y dijo que es parte de un problema más amplio sobre la influencia de esos países ricos en Estados Unidos. política y formulación de políticas.

"Hay tanto dinero del Golfo fluyendo a través de Washington DC", dijo. "La cantidad de tentación que hay allí es inmensa e invariablemente enreda a los estadounidenses en cosas en las que no deberíamos estar enredados".