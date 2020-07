¡El ´Ame´ ni se despeina!

En la "nueva normalidad", América exhibió el juego de siempre y por ello venció 2-0 a Toluca en el debut en la Copa por México.

Las Águilas se impusieron con goles de Henry Martín y autogol de Gastón Sauro, en un juego en el que destacaron las medidas sanitarias y que tuvo como ingredientes un aguacero y hasta un apagón poco antes del minuto 45 en el Estadio Olímpico Universitario.

El América exhibió su poderío. Al 13´ ya ganaba luego del gol de Henry, quien aprovechó que el portero Luis García (quien será el guardián del arco en lugar de Alfredo Talavera) rechazó la pelota tras un disparo de Emanuel Aguilera.

Las Águilas conectaron mejor. Tejieron bien las jugadas. Cambios de juego, asociaciones, paredes como la de Henry y Roger Martínez, en la que el colombiano falló en el mano a mano.

El segundo gol llegó al 43´, cuando Giovani dos Santos arrancó por izquierda, mandó un centro raso y el central Gastón Sauro resbaló, pero desvío el esférico, justo hacia su portería.

A medio minuto del final llegó el apagón. El árbitro tuvo criterio y mandó a los jugadores a descansar. El América que saltó a la cancha en el complemento tuvo 10 cambios, incluidos Emilio Sánchez y Adrián Goransch, jugadores prometedores, mientras que el Toluca modificó a todo el equipo.

No hubo más sorpresas. Las jóvenes Águilas mostraron el músculo, pero no fue suficiente para incrementar el marcador, aunque ya no era tan necesario en un debut triunfal en Copa por México.