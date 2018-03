El actor Matt Damon se muda a Australia, harto de Trump

Matt Damon se muda con su familia a Australia harto del presidente Trump. Según The Sunday Telegraph de Sydney, Damon, de 47 años, ha comprado una propiedad en Byron Bay, Nueva Gales del Sur. La casa está cerca de la propiedad donde viven la actriz española Elsa Pataky y su marido, el actor Chris Hemsworth, con quien Damon apareció recientemente en Thor: Ragnarok.

"Matt le ha dicho a sus amigos y colegas en Hollywood que se va a mudar con la familia a Australia porque el actor activista no está de acuerdo con las políticas de Trump", revelan varios medios de comunicación de EE UU. Según estas fuentes, "Matt dice que la mudanza no afectará a su trabajo, ya que viajará a donde sea que estén grabando sus proyectos. También le ha dicho a sus amigos que quiere tener un lugar seguro para criar a sus hijos". El actor, que tiene cuatro hijas con su esposa Luciana Barroso, aún no se ha pronunciado oficialmente.

Quizás Damon busque en el cambio de residencia que disminuyan las críticas tras los comentarios que hizo sobre la ola de acusaciones de acoso sexualque han invadido Hollywood en los últimos meses. "Creo que hay un abanico de comportamientos. Existe una diferencia, ya sabes, entre tocarle el culo a alguien y una violación o abusar de un niño, ¿no? Todos tendrían que ser afrontados y erradicados sin duda, pero no habría que mezclarlos”, dijo el intérprete a ABC News.

El actor, que trabajó estrechamente con Harvey Weinstein y es amigo íntimo de Ben y Casey Affleck, todos involucrados en asuntos de acoso sexual, continuó explicando que ciertas actuaciones merecen la cárcel, mientras que otras solo son “vergonzosas y brutas”: "Vivimos en esta cultura del escándalo, que tendremos que corregir para poder decir: 'Espera un momento. Ninguno de nosotros es perfecto". Poco después, a Business Insider, Damon agregó: “Estamos en un momento decisivo, y es genial. Pero creo que una de las cosas de las que no se está hablando es que hay un gran número de hombres —la mayoría de la gente con la que he trabajado— que no hacen estas cosas y cuyas vidas no se van a ver afectadas”.

Unas declaraciones por las que el ganador de un Oscar por Marte recientemente se disculpó. “Realmente me gustaría haber escuchado mucho más antes de analizar esto. No quiero que con lo que digo o hago aumente el dolor de nadie, así que por eso realmente lo siento”, rectificó el actor en el programa Today hace dos meses. “Dentro del movimiento Time's Up, hay muchas mujeres que son mis amigas, y las amo, las respeto y apoyo lo que hacen y quiero ser parte de ese cambio, pero debería quedarme un paso más atrás y cerrar la boca por un tiempo", añadió.

En un intento de resolver el asunto Damon y su mejor amigo, Ben Affleckanunciaron esta semana que en su productora, Pearl Street Films, incluirán cláusulas de inclusión en los contratos de estrellas, después de que la actriz Frances McDormand lanzara esta idea desde el escenario de los Oscar.