El actor Carlos Bracho recuerda cómo se ganó la lotería

Con motivo de los 25 años de la puesta en escena La Dama de Negro, Lotería Nacional emitió un billete con la estampa de la obra, al evento asistieron los productores Antonio Calvo y el actor Carlos Bracho quien confesó que alguna vez jugó y ganó en un momento que más lo necesitaba.

"A mí me ha tocado una suerte enorme , tiempo atrás debía la última letra de un auto, no tenía dinero ni trabajo en ese momento, traía un billete y fui a la Lotería, justamente el premio que tenía esa fracción del 'cachito', era la cantidad que necesitaba para pagar mi deuda", relata para Notimex.

"Cuando era niño, nos mudamos de casa, y no teníamos muebles, mi papá siempre compraba billetes de lotería, y una vez ganó, fue así que pudimos tener camas nuevas y surtirnos de todo lo que necesitábamos".

El coprotagonista de la cinta Rubí, de 1970 al lado de Irán Eory, también confesó no tener conocimiento sobre las nuevas versiones de clásicos melodramas en 25 capítulos del proyecto Fábrica de Sueños de Televisa: "soy un personaje ausente, nunca he visto una telenovela, soy político y escribo en varios espacios, estoy saturado de trabajo".

La última telenovela donde participó el actor, fue en Mi marido tiene más familia del productor Juan Osorio en 2018, donde interpretó a "Canuto 'Tito' Córcega". "Me quieren mucho en Televisa porque no me meto con nadie desde que tengo 20 años, llego a mi camerino, salgo a escena y después a mi casa, entonces me mantengo fuera del ambiente", declara.