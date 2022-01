El acervo Banamex vale más que 100 mdd.- experto

Cien millones de dólares equivaldrían, en el actual tipo de cambio, a unos 2 mil 50 millones de pesos, 1 por ciento del total del paquete en venta de Banamex, cuyo valor oscilaría entre los 10 mil millones y los 12 mil millones de dólares, de acuerdo con especialistas del Bank of America (REFORMA, 19/01/2022). El acervo cultural privado más importante del País incluye obras de artistas como Frida Kahlo, Rufino Tamayo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Julio Castellanos, Saturnino Herrán, Remedios Varo y Leonora Carrington, entre otros. Una colección que Citigroup ofrece en venta con el resto del patrimonio cultural de Banamex, en paquete, junto con la banca minorista del grupo financiero, en una operación que podría demorar unos dos años, consideró Neri.

"El comprador", previno el analista, "podría estar adquiriendo una colección extraordinaria a precio de libros. Esto es: los activos o bienes que en su momento tuvieron un valor, pero cuando se meten al activo del banco se van depreciando". En el transcurso del tiempo, explicó, tanto un edificio como las obras artísticas pierden valor en libros porque se deprecian.

Así funciona en el ámbito financiero. Se desconoce, sin embargo, qué está declarado en el activo del banco, indicó. Neri ofreció su análisis en un foro sobre el tema llevado a cabo ayer, en el que también participó la promotora cultural Hilda Trujillo y el especialista en legislación cultural Carlos Lara. Trujillo proporcionó cifras para ilustrar cuánto puede alcanzar en el mercado una naturaleza muerta como Los frutos de la tierra, un óleo de Kahlo fechado en 1938, que resguarda Banamex. "Si este Kahlo se vendiera en el extranjero, que no se puede (porque es monumento artístico que no sale del País), tendría un valor de 12 millones de dólares; en México, porque no puede salir, este cuadro tiene un valor 6.5 millones de dólares", señaló la ex directora de los museos Frida Kahlo y Rivera Anahuacalli. Pero el valor en libros de esta pintura seguramente no se acerca a este precio, puntualizó Neri.

En otras cotizaciones de las piezas de la institución, Trujillo informó que una obra de Carrington alcanza el millón de dólares y una de Varo los 3 millones. Podría sugerirse igualmente un fideicomiso que velará por este patrimonio, pero precisaría de financiamiento. Es tal la importancia del patrimonio histórico y artístico de Banamex, indicó Trujillo, que no podría concebirse una exposición que repase el arte popular o el correspondiente a los siglos 19 y 20 en México sin su presencia. Exposiciones como la legendaria México: Esplendor de 30 siglos, de 1990, no podría haberse presentado sin él, ejemplificó.