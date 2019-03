El abogado Luis Miguel Iglesias buscará diputación por el PRD

Restaurar el imperio de la ley y procurar la justicia social, son los propósitos que animan al abogado y master en Derecho Luis Miguel Iglesias para buscar la diputación local por el Quinto Distrito Electoral de Tamaulipas, bajo el patrocinio del Partido de la Revolución Democrática, que le ha hecho una cordial invitación por su trayectoria como abogado laborista, siempre en defensa de los trabajadores.

La pregunta obligada es: ¿por qué por el PRD? La respuesta es que este partido tiene un intenso trabajo en favor de la justicia social en Reynosa, donde representa los intereses de la clase trabajadora, buscando que se les haga justicia; pero, además, defiende las causas de la mujer, de los jóvenes, de los niños. No es un partido que aparezca sólo en las campas políticas para buscar puestos públicos o cargos de representación popular, sino que mantiene una intensa actividad social.

Dice que el partido tuvo un descalabro al unirse a otras agrupaciones partidistas para crear un gran consenso político; pero, la experiencia fue frustrante y no fue posible gobernar bajo los principios de justicia social; fue apabullado por los grupos de poder y los intereses creados y por ello, en esta ocasión presentará candidatos propios para dar la batalla y acceder al Congreso con el propósito de legislar para la gente.

ESTADO DE DERECHO

Para nadie es desconocido que una de las fallas que existen en la sociedad mexicana de nuestros días, y Tamaulipas no es la excepción, es la ausencia de un estado de derecho, en que la ley se cumpla y se respete en beneficio de todos.

Este problema es tan evidente y tan fácil de detectar que resulta asombroso que la Constitución diga que los salarios mínimos deben cubrir todas las necesidades de una familia en cuanto a vivienda, alimentación educación y recreación y la realidad es que los salarios fijados por la autoridad no son suficientes para mantener a una persona, menos a una familia.

Sin un ingreso digno y justo, todo lo demás resulta afectado y aparecen las conductas antisociales; entonces, los diputados de Tamaulipas deber ser personas preparadas que sepan cómo hacer leyes que puedan cumplirse sin evasión alguna. Los candidatos del PRD en la búsqueda de las diputaciones, cuando menos en los distritos de Reynosa, son abogados; saben de leyes porque todos los días ejercen su profesión y saben qué está bien y qué hay que modificar.

"No me lo vas a creer; pero, han llegado al Congreso personas que no saben leer, que no saben hablar y que menos van a saber de leyes. Eso tiene que cambiar. Ya no podemos seguir igual. En la Presidencia de la República está un hombre bien intencionado, que es abogado y está haciendo cosas muy importantes. El PRD, que es su partido de origen no está de acuerdo con algunas de ellas; pero, en democracia de eso se trata, de que no haya una voz y una idea únicas. El mismo lo señala".

JUSTICIA SOCIAL

La justicia social es la piedra angular de las relaciones entre los individuos de una comunidad. Durante la mayor parte del siglo XX México, gracias a la revolución de 1910, tuvo un régimen de justicia social en que no había ricos tan ricos ni pobres tan pobres.