El abogado de Harvey Weinstein critica la hipocresía de Asia Argento

The New York Times reveló el domingo que la actriz, una de las pioneras del movimiento #MeToo, llegó a un arreglo extrajudicial con Jimmy Bennet, al que acordó pagarle 380 mil dólares para frenar las acusaciones en su contra.

El joven actor aseguró que fue agredido sexualmente por la actriz, que entonces tenía 37 años, en una habitación de un hotel de California cuando él acababa de cumplir 17 años.



Argento, quien denunció haber sido violada por Weinstein, es una de las caras más conocidas de las decenas de mujeres que han acusado al poderoso productor de Hollywood de multitud de agresiones sexuales.



En un comunicado remitido ayer a medios, el abogado Ben Brafman, quien representa a Weinstein, aseguró que la noticia "revela un impresionante nivel de hipocresía por parte de Asia Argento".



Además definió a la italiana como una de las personas que "buscó destruir" al productor.



"Lo que es quizá más indignante es el momento, que sugiere que al mismo tiempo que Argento estaba trabajando en su propio acuerdo secreto por el presunto abuso sexual de un menor, ella se estaba posicionando a la vanguardia de aquéllos que condenaban a Weinstein, pese al hecho de que su relación sexual con Weinstein fue de consentimiento entre dos adultos y duró más de cuatro años", dijo.



"La simple duplicidad de su conducta es bastante extraordinaria y debería demostrar a todos de qué manera tan pésima fueron investigadas sus acusaciones contra Weinstein", añadió Brafman, quien instó a todas las partes a que se permita un juicio justo contra el productor.



Pide fundadora defender #MeToo



Tarana Burke, la activista fundadora del #MeToo, pidió ayer que el movimiento no sea desacreditado tras la revelación de que Asia Argento hizo un arreglo extrajudicial con un joven que le acusó de abusar de él cuando tenía 17 años.



La también directora es una de las que ha dirigido el movimiento tras las denuncias de abuso sexual contra Harvey Weinstein hechas por una extensa lista de mujeres, en su mayoría actrices.



"La gente usará estas nuevas historias para tratar de desacreditar este movimiento, no dejen que eso ocurra", tuiteó Burke.



Sostuvo que el #MeToo es para todo el mundo, "incluyendo a estos jóvenes valientes que están saliendo a hacer denuncias. Y continuará siendo estremecedor cuando escuchemos nombres de nuestros favoritos vinculados con violencia sexual a menos que cambiemos de hablar de individuos y hablemos de poder.



"La violencia sexual es acerca de poder y privilegio. Eso no cambia si el perpetrador es tu actriz favorita, activista o profesor de cualquier género", argumentó Burke.