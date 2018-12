El Abierto de Australia cuenta con Rafa Nadal

Melbourne, Australia.

Rafael Nadal y los números uno del mundo de las asociaciones Femenil de Tenis (WTA), Simona Halep, y de Tenistas Profesionales (ATP), Novak Djokovic, son algunos de los competidores que estarán en el Abierto de Australia del próximo año.



Los organizadores del primer Grand Slam 2019, que se disputará en Melbourne del 14 al 27 de enero, dieron conocer en su portal en internet los nombres de los asistentes al torneo, 102 mujeres y 101 hombres.



El regreso del español Nadal es una gran noticia para el mundo del tenis, ya que no ha tenido actividad desde septiembre pasado, cuando se vio obligado a dejar el partido de semifinales del US Open que disputaba contra el argentino Juan Martín del Potro.



El británico Andy Murray es otro tenista que veremos en acción después de su ausencia en las canchas tras un año y medio por una serie de lesiones, lo que lo dejó en el puesto 259 del ranking de la ATP.



El serbio Novak Djokovic quiere mantenerse en el liderato y hacer récord al sumar una séptima corona en el torneo; mientras que el suizo Roger Federer y la danesa Caroline Wozniacki buscarán defender sus títulos.



"Novak estará lleno de confianza. Es un favorito de los fanáticos aquí y le encantan las condiciones en Melbourne. He estado en contacto con Rafa y ha vuelto a estar en plena forma física después de haber cortado su temporada poco después de París y no puedo esperar a llegar a Australia", afirmó Craig Tiley, director del primer Grand Slam de la temporada en el sitio del torneo en internet.



Otra jugadora que también fue confirmada es la estadounidense Serena Williams.