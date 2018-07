El 30 o 40% del país está paralizado por inseguridad: Alfonso Romo

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras una larga reunión de Andrés Manuel López Obrador con integrantes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), el próximo jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, sostuvo que entre el 30 y 40% del país está paralizado por la inseguridad.

"Calculamos que hay una parte importante del territorio nacional, 30 o 40%, que está paralizado", sostuvo.

Romo enumeró que Veracruz, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, principalmente, son los estados paralizados por la inseguridad.

"No tengan duda de que este tema de la inseguridad se tiene que acabar, porque si no, no hay crecimiento", expresó.

El próximo jefe de la Oficina de la Presidencia ofreció una conferencia de prensa con el presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos; el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, y el próximo secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués.

En el encuentro se habló de estado de derecho y seguridad. "Si arreglamos en los primeros años el 20% de esto, si realmente equilibramos el crecimiento entre los diferentes 'Méxicos', no tenemos por qué no tener un crecimiento como nunca se ha tenido. Eso es a lo que vamos a enfocarnos", expuso.

Romo indicó que buscan que México sea el paraíso de la inversión y del paseo.

