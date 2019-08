El 26 regresarán miles a las aulas

Miguel Alemán, Tam.- El nuevo ciclo escolar 2019-2020 estará iniciando el próximo 26 de agosto y con ello el regreso a clases de miles de alumnos, mientras que los maestros iniciarán sus actividades 2 semanas antes para asistir a los cursos de capacitación que se les impartirán en los Consejos Técnicos Escolares.

Así lo dio a conocer el titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede) en esta ciudad, profesor Jesús Rodríguez Andrade, quien manifestó que están a solo unas semanas de que inicie el próximo nuevo ciclo escolar 2019-2020.

En ese mismo sentido, destacó que los maestros estarán reincorporándose a sus centros escolares a partir del 12 agosto, llevando a cabo las reuniones de Consejos Técnicos Escolares, pues tendrán dos semanas de capacitación para poder iniciar formalmente el 26 de agosto, en lo que se refiere a educación básica.

Así mismo, reveló que ya tienen la mayoría de los libros de texto en bodega, pero están en espera de recibir una nueva remesa para que luego puedan ser distribuidos a las instituciones educativas, pues se pretende que los alumnos tengan desde el primer día, la totalidad de sus libros de texto.

Por otra parte, también aseguró que ninguna institución educación puede cobrar cuotas de inscripción para los niños, pero reconoció que existen acuerdos que toma la sociedad de padres de familia para poder realizar algunos gastos en materiales y demás necesidades de las escuelas.

Por último, Rodríguez Andrade dijo que no hay razón para que los niños no sean inscritos, aun y cuando no se tengan recursos, sin importar los acuerdos que haya tenido la sociedad de padres de familia.