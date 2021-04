El 15% de los estadounidenses están en peor situación tras un año de pandemia

En general, el 55% de los estadounidenses dice que sus circunstancias financieras son aproximadamente las mismas ahora que hace un año, y el 30% dice que sus finanzas han mejorado, según una nueva encuesta de Impact Genome y The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Pero el 15% dice que está peor.

El problema es más pronunciado en los niveles de ingresos más bajos: el 29% de los estadounidenses que viven por debajo del umbral de pobreza federal dicen que sus finanzas personales empeoraron el año pasado. Aproximadamente, muchos también se encuentran en un agujero financiero cada vez más profundo, y dicen que tuvieron problemas para pagar las facturas en los últimos tres meses.