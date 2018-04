Ejército ruso acusa a Gran Bretaña de montar ataque sirio

La declaración llega en medio de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU donde se discute la presunta responsabilidad del Gobierno sirio en el ataque químico, así como la respuesta de Estados Unidos al mismo.



Voluntarios de primera respuesta y activistas afirmaron un ataque químico del Gobierno, lo que generó indignación internacional y provocó que Washington y sus aliados consideraran una respuesta militar. Moscú advirtió contra cualquier ataque y amenazó con tomar represalias.



El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, el general de división Igor Konashenkov, emitió declaraciones de médicos del hospital de Douma que dijeron que un grupo de personas con cámaras de video ingresaron al hospital, gritando que sus pacientes fueron golpeados con armas químicas y causando pánico. Sin embargo, los médicos dijeron que ninguno de los pacientes había resultado herido por los productos químicos.

En una conferencia de prensa anterior, el Ministro de Exteriores de Rusia, Sergéi Lavrov, afirmó que el ataque había sido fabricado, según el diario The Guardian.



"Tenemos evidencia irrefutable de que este fue otro evento organizado, y que los servicios secretos de un cierto estado que ahora está a la vanguardia de una campaña rusófoba estuvieron involucrados en este evento organizado", aseguró, sin ofrecer la evidencia.



Según médicos sirios y una declaración de la Organización Mundial de la Salud, más de 40 personas murieron en el ataque del 7 de abril en el ex puesto rebelde de Douma de síntomas consistentes con el uso de armas químicas.



Por su lado, y en medio de la discusión en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre una respuesta al régimen de Bashar al Assad, el secretario general de la ONU, António Guterres, alertó hoy del retorno de la Guerra Fría y denunció que la situación en Siria presenta ahora el mayor peligro para la paz y seguridad internacionales.



"La Guerra Fría ha vuelto", dijo Guterres al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante una reunión solicitada por Rusia para discutir las tensiones en torno a Siria después de que Estados Unidos amenazara con disparar misiles contra el país en respuesta al supuesto ataque químico del pasado fin de semana.



Según el jefe de la ONU, Oriente Medio vive una situación de "caos" y alertó del riesgo de que las tensiones se disparen hasta un punto incontrolable.



"Las crecientes tensiones y la incapacidad de alcanzar compromisos para establecer un mecanismo de rendición de cuentas (sobre el uso de armas químicas en Siria) amenazan con llevar a una total escalada militar", dijo Guterres.



Por su parte, la Embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, aseguró que el régimen de Assad había utilizado ataques químicos en al menos 50 ocasiones.



Además, aseguró que el Presidente estadounidense, Donald Trump, aún no ha tomado una decisión sobre cómo responder a Siria, pese a que el Mandatario había asegurado que preparaba un ataque a la región.