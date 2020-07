Ejercitan la mente

Los seriales virtuales poco a poco van terminando mientras se reanudan las temporadas del deporte motor a nivel mundial.

Tomar el control del simulador durante más de 2 meses les dejó algunas enseñanzas y muchos beneficios a los pilotos que se tomaron muy en serio las carreras virtuales.

Tanto en la NASCAR México como en las Trucks México los pilotos más jóvenes han destacado en las pistas digitales y en cada fecha muestran más trucos, control y experiencia con el volante.

"Yo creo que al final del día es bastante diferente a lo que es la vida real, pero lo que más nos beneficia es el tema de la concentración, es básico tanto en el simulador como en la vida real, el estar concentrado y a tope todo el tiempo. En lo personal se me hizo más difícil en el simulador ya que había factores externos, desde una llamada, alguien hablando en la casa, yo creo que más que un plus es seguirlo trabajando", comentó el jalisciense Salvador de Alba Jr., campeón de la Súper Copa Mercedes 2019.

"(Con el regreso de la actividad) podríamos tener un plus porque no dejamos de correr contra otros pilotos y siempre tratando de correr lo mejor posible para que siguiera siendo una competencia sana. En este momento el simulador nos hizo comprender que no sólo es un juego, porque a fin de cuenta sigues en una competencia con pilotos profesionales" agregó Diego Ortiz, quien actualmente participa en la F4 NACAM.

Pese a que el simulador forma parte del entrenamiento diario de los conductores profesionales, algunos no le dieron la importancia suficiente a la competencia online, como Daniel Abt, de la Fórmula E, quien contrató a un gamer profesional para sustituirlo, decisión que provocó su despido del equipo Audi.

"No diría que es una desventaja, pero no llegaría en forma óptima, pues, si dejas de practicar, te oxidas un poquito. No es lo mismo, claro está, pero te mantienen activo y con la noción de cómo hacerlo, qué hacer y cosas así, es un tema medio subjetivo", explicó Antonio Ledesma, monarca del serial de resistencia español en la Clase GT C3, del año pasado.