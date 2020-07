Ejemplo y portavoz

La imagen de Jorge Luis Martínez celebrando con la bandera del orgullo gay la medalla de bronce en patinaje de velocidad en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 se convirtió en un símbolo para la comunidad LGBTTTIQA dentro del deporte, donde el secretismo sigue venciendo a la liberación sexual.

"Me di cuenta que estaba en una situación privilegiada para usar mi voz para dar un mensaje muy positivo y que trascendería para la comunidad LGBT", afirmó el campeón del mundo en patinaje de velocidad vía telefónica desde Hermosillo, Sonora.

Aunque asegura no haber vivido un acto de discriminación en su familia, ni en su entorno deportivo, ni con las marcas patrocinadoras, sí llegó a recibir mensajes en su redes sociales discriminándolo por su preferencia sexual, que provenían de cuentas de aficionados al futbol, tema tabú en aquel deporte, principalmente en su en la rama varonil.

Es por ello que el mensaje de Jorge Luis ha contribuido a un avance en la diversidad sexual dentro del deporte.

"Visibilizar es la mejor herramienta que tenemos", insiste.

¿Cómo fue tu camino para declararte homosexual?

Cuando te das cuenta que no puedes ignorarlo, lo platiqué con mi equipo de trabajo y surgió la idea de hacerlo en los Juegos Panamericanos, sabía que era un evento grande por ser del ciclo olímpico y estaba convencido que quería enfocarme en mi resultado deportivo y no quería que me afectara inconscientemente.

Me subí al podio y era muy difícil porque el nivel de patinaje en los Panamericanos era enorme, éramos cuatro campeones mundiales. No sabía que podía pasar en el resultado y subí al podio. Les pedí la bandera y que me desearan suerte porque estaba muy nervioso.