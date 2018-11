La única reynosense que ha logrado ganar una medalla de oro a nivel nacional en los 100 metros planos se llama Camila Segura Treviño. Gracias a esa conquista, se ha convertido en inspiración de muchos y por eso este viernes recibió un merecido reconocimiento al ser considerada un ejemplo a seguir.

"Significa mucho para mi, porque no solamente me da motivación a mi, creo que puedo motivar a los demás, para que puedan tener una meta como atletas, y a que puedan superarse a si mismos", expresó muy contenta tras recibir diploma, medalla y trofeo.

Ser en la actualidad una de las mejores atletas no solo de Reynosa sino de todo Tamaulipas, es algo que ha implicado un gran esfuerzo.

"No fue fácil lograrlo, muchos entrenamientos, esfuerzos, muchos sacrificios para ganar esa medalla y ahorita estoy igual, casi no salgo porque me la paso entrenando, porque es algo que me gusta y se que puedo tener futuro, me falta mucho por hacer", aseguró Camila.

Su ciclo en los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica ya terminó, pero deja un mensaje de motivación para los que van empezando.

"Les digo que aprovechen esta etapa, es una experiencia muy bonita, que se superen a si mismos, no es solamente competir contra los demás, es competir contra ti mismo, vas teniendo más seguridad y en estas categorías se aprende lo más importante", resaltó la seleccionada tamaulipeca.

El objetivo que tiene Camila para el 2019 es bajar su tiempo, su mejor registro ha sido 12.32 segundos en la prueba reina del atletismo.

"Me estoy concentrando en poder lograr un mejor tiempo, por el momento no estoy enfocada en competir contra las demás sino en superar mi propio récord, tengo en mente lograr los 12 segundos cerrados, quiero ser mejor", dijo muy convencida.

Todas las medallas y premios que ha cosechado, tienen dedicatoria especial, y éste no iba a ser la excepción.

"Se lo dedico a mis papás y a mi profesor que son los que más me han apoyado y siempre han estado para lo que necesito, me han enseñado mucho", finalizó.