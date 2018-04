Ejecutan a otro alcalde; van 73

Juan Carlos Andrade Magaña, presidente municipal de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, y quien buscaba la reelección al cargo con el partido Movimiento Ciudadano (MC), fue emboscado por un comando y asesinado la mañana de ayer en los límites de ese municipio con Tepalcatepec, Michoacán.

La Fiscalía de Jalisco informó que a las 8:20 horas la policía municipal fue notificada del hallazgo de una persona sin vida a bordo de un automóvil, en el kilómetro 9 de la carretera Tepalcatepec–Jilotlán, en el poblado de Terrero.

Cuando los elementos arribaron al sitio confirmaron la identidad del edil con licencia e informaron a la fiscalía del estado, quien desplegó varios elementos a la zona para resguardar el área e iniciar las investigaciones. El cuerpo del edil presentaba varios impactos de arma de fuego y su vehículo, un Toyota modelo Prius color gris plata, seguía encendido.

Desde septiembre de 2017, fecha en que arrancó formalmente el actual proceso electoral federal, con este caso suman siete los alcaldes que han sido asesinados.

EN EL SEXENIO

La violencia contra presidentes municipales se ha recrudecido durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, según cifras de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC).

Mientras en el sexenio pasado de Felipe Calderón se registraron 47 asesinatos de alcaldes electos, en funciones y exalcaldes, en la presente administración federal que encabeza Enrique Peña Nieto ya suman 73.

´´Jalisco se ha convertido en referente nacional por asesinatos de activistas y políticos, y recientemente de personas´´, lamentó ayer en su cuenta de Twitter, Enrique Alfaro, candidato de MC a la gubernatura.

´´Esto no puede seguir así. En estas condiciones no se puede hablar de normalidad democrática, en estas condiciones no podemos hablar de un proceso electoral libre´´, agregó.

Según la ANAC, que aglutina a más de 400 Presidentes Municipales de Acción Nacio-nal, este tipo de violencia tuvo su pico más alto en 2017.

Ese año se registraron 22 asesinatos de alcaldes -electos, en funciones y exalcaldes-, la cifra anual más alta de los últimos 10 años.

´´Para la ANAC, la seguridad de los alcaldes es uno de los grandes temas que debe atenderse en aras de construir municipios con adecuada gobernanza municipal.

DE ALTO RIESGO

´´Los asesinatos a servidores públicos son cada vez más frecuentes y numerosos´´, advierte la asociación en un documento interno fechado en marzo de este año.

Los crímenes contra alcaldes electos y en funciones y exediles han golpeado a prácticamente todas las fuerzas políticas.

Tan sólo en lo que va del sexenio han sido ultimados integrantes del PRI, PAN, PRD, PT, Morena, Panal y Movimiento Ciudadano.

Las entidades consideradas por la ANAC como de alto riesgo son Oaxaca, Michoacán y Guerrero.

En estas tres entidades, refiere, hay mayor riesgo a que sufran algún delito debido a su alto nivel de actividad del crimen organizado.

´´Los ataques por parte de los cárteles contra jefes de policía, políticos y funcionarios públicos, como son los alcaldes, ya sea en funciones, electos o exalcaldes, están pensados como una forma de presionar al Estado para que evite la confrontación´´, añade el documento.