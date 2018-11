Ejecutan a mujer en Monterrey

Monterrey, México.

Una fuente allegada a las investigaciones aseguró que la occisa era una distribuidora de droga en la zona.



La ejecución fue reportada alrededor de las 1:40 horas, en el cruce de Reforma y Juan Méndez.



Un reporte sobre una herida por arma de fuego que llegó a la central de radio de la Policía de Monterrey y del C-5 de Seguridad Pública del Estado movilizó a los cuerpos policiacos.



A pesar de que uniformados de Fuerza Civil, Policía de Monterrey, elementos de la Policía Militar y agentes de la Policía Ministerial llegaron de inmediato al lugar, no pudieron ubicar a los delincuentes.



Socorristas de la Cruz Roja Mexicana también llegaron al auxilio, pero al revisar el cuerpo de la mujer confirmaron que ya no presentaba signos de vida.



La víctima, de quien no se proporcionó su identidad, de unos 30 años, presentaba dos heridas por arma de fuego en la cabeza.