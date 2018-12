Ejecutan a integrante de banda que mató a policía

Dallas, Tx.- La justicia texana ejecutó ayer mediante inyección letal a Joseph Christopher García, miembro de la banda conocida como "Los Siete de Texas", formada por reos que protagonizaron la mayor fuga de un penal en la historia del estado en el año 2000 y que días después mataron a un policía.

Seis de los siete integrantes de la banda fueron sentenciados a la pena de muerte en Texas, luego de ser detenidos nuevamente en Colorado tras una intensa búsqueda a lo largo de un mes por todo el país. El séptimo de ellos, Larry James Harper, prefirió suicidarse a ser arrestado de nuevo.

-

ES EL CUARTO

García, de 47 años, se convirtió ayer martes en el cuarto miembro de la banda en ser ejecutado como co-responsable del homicidio del policía Aubrey Hawkins, quien trató de impedir que robaran una tienda de artículos deportistas en Irving, un suburbio de Dallas, el 25 de diciembre de 2000.

Voceros del Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ) informaron que el reo fue declarado muerto alrededor de las 18:43 horas de este martes (00:43 GMT del miércoles), 11 minutos después que se le comenzó a aplicar la dosis letal de drogas en la Unidad Carcelaria Walls, en la comunidad de Huntsville, unos 200 kilómetros al sureste de Dallas.

Antes de escapar junto con los otros seis reos de la Unidad Carcelaria Conally, una prisión de máxima seguridad ubicada en el sureste de Texas, García estaba cumpliendo una sentencia de 50 años de cárcel por un homicidio cometido en 1996, en el condado de Bexar.

El día de Navidad del 2000, 12 días después de haberse fugado de la cárcel, la banda de "Los Siete de Texas" planeó robar una tienda de artículos deportistas en Irving.

El agente Hawkins fue alertado del robo y acudió al lugar, sorprendiendo a los ladrones cuando estos salían del establecimiento.

Los prófugos perforaron con al menos 20 balas la patrulla de Hawkins, cuyo cuerpo quedó tirado en el estacionamiento de la tienda y fue atropellado por la banda cuando estos huían del lugar.

Los abogados de García argumentaron durante mucho tiempo que su cliente no fue uno de los que dispararon contra Hawkins.

-

LOS 7 DE TEXAS

"No se suponía que sucediera", dijo García en una reciente entrevista al periódico The Houston Chronicle. "Me gustaría poder recuperar todo".

Unas tres semanas después del incidente, la banda, que ya era conocida como "Los Siete de Texas", fue descubierta y sorprendida por la policía en una pequeña comunidad rural al sur de Colorado.

García y cinco de sus compañeros fueron detenidos, y un séptimo integrante de la banda, Larry James Harper, se suicidió momentos antes de que fuera aprehendido.

Los seis detenidos fueron sentenciados a la pena de muerte, debido a la denominada ley de partidos de Texas, que responsabiliza a todos los individuos por un crimen, independientemente del papel que hayan desarrollado en la comisión del delito. García fue sentenciado a muerte en febrero de 2003.

El primer miembro de la banda en ser ejecutado fue Michael Anthony Rodríguez, en octubre de 2008; seguido por George Rivas, el líder de la banda, el 29 de febrero de 2012; luego Donald Newbury, el 4 de febrero de 2015, y ahora García.

Los únicos dos integrantes de la banda que permanecen con vida en espera de su ejecución son Randy Ethan Halprin, de 41 años, y Patrick Henry Murphy Jr., de 57 años.

García se convirtió en el reo número 12 en ser ejecutado en Texas a lo largo del 2018 y en el número 22 en todo el país este año.